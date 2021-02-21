展覽｜曾任MUJI、Issey Miyake高層　認識日本破格設計師藤原大

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-21 11:00

「MUJI to GO」及Issey Miyake前創作總監藤原大（Dai FUJIWARA）近日首度在香港舉行個人展覽《手尋未來‧藤原大設計展》。 藤原大難得在港開展，當然要抽空親身欣賞。而在看展之前，藉此機會一同認識藤原大，以及了解展覽詳情吧。

相信對於不太熟悉日本時裝業的朋友而言，藤原大是個相當陌生的名字。然而，他對品牌、美學、設計的思考及實踐，絕對可媲美三宅一生等著名設計師。

我很喜歡把大家本來以為的難題，變成「啊！說不定行得通」的事情。 藤原大

藤原大1967年於東京出生，大學任讀東京多摩美術大學織品設計系，畢業後隨即加入MIYAKE DESIGN事務所，成為Paris Collection的工作人員。工作短短數年，藤原大即獲三宅一生賞識，共同展開A-POC計劃。

照片攝於1999年，三宅一生與藤原大正在籌備A-POC計劃。

A-POC亦即A PIECE OF CLOTHES。三宅一生及藤原大在此計劃中，嘗試只用一匹布來大量生產定制服裝，藉此減少浪費之餘，亦藉此探討身體、衣服、空間的關係，極具實驗性。結果，A-POC計劃於2003年榮獲日本Mainichi Design大獎，實至名歸。

2006年，Issey Miyake時任創作總監瀧澤直己退位讓賢，曾與三宅一生合作的藤原大接任成為新掌舵人。藤原大試圖在品牌的基礎下加入新的技術，延長衣服的壽命。在上任後第一個主理的系列中，他便表示花了一段很長的時間來發展新技術，藉著電腦紡織技術，將服裝的圖案紋路，以及版型剪裁印在布上；袖子及衣襬位置因以雙層物料製作，因此可直接剪開穿著，非常新穎，亦延續Issey Miyake的破格精神。

2011年，藤原大離任並自立門戶，從此開始跨界踏足平面設計及策展工作，過去數年便曾為MUJI TO GO及資生堂旗下open-innovation lab工作。另外，他早前亦在大學任教，有時更會親身到世界各大學院擔任客席嘉賓，啟發下一代。

今回他與HKDI Gallery共同帶來首個本地個展《手尋未來‧藤原大設計展》。其實早在2017年，他已跟HKDI Gallery合作，不過當時僅擔任策展角色，並沒有展出個人作品，因此今次展覽更顯珍貴，相當值得親身前往欣賞。

此回展覽將展出藤原大早期及近期於不同設計範疇的24項作品；與JINS及資生堂合作的作品《膚色眼鏡》、《嬰兒肌膚耳機》、《天空的色彩》等；以及他使用頭戴設備操控無人機創作而成的系列服裝《Cyber Physical Hands》。無法親身前往的朋友，亦可到HKDI Gallery網上參與線上展覽，在安全的距離下欣賞藤原大作品。

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