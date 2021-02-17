UNIQLO後再與CASETIFY聯乘　羅浮宮限定系列包括哪些經典名畫？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-17 08:30

繼與日本國民品牌UNIQLO推出聯乘系列後，法國羅浮宮（Musée du Louvre）再與手機配件品牌CASETIFY合作限定系列，難道今個春夏要將蒙娜麗莎穿上身才叫潮？

繼與日本國民品牌UNIQLO推出聯乘系列後，法國羅浮宮（Musée du Louvre）再與手機配件品牌CASETIFY合作推出限定系列。（UNIQLO）

即使不曾親身遊歷，但相信大家對羅浮宮這個名字一點都不陌生吧。於1793年成立的羅浮宮，是法國著名地標之一，即使過去曾經歷戰爭、改建、第三共和國時期亦屹立不搖，單是羅浮宮的建築便充滿歷史及藝術意義。更難得的是不止建築宏偉，羅浮宮內更藏有超過35,000件常年展品，當大家置身在館內，便可欣賞到遠至古代埃及和古希臘羅馬時期的經典作品。因此，羅浮宮可說是世界上最著名及最具價值的文化瑰寶之一。

（IG@museelouvre）

而在疫情持續蔓延的當下，羅浮宮亦來了點新意思：繼與日本國民品牌UNIQLO合作後，羅浮宮在這個春夏再與著名手機配件公司CASETIFY一同推出限定系列，讓不能親身到坊的人亦可每天欣賞館內名作。

較早前UNIQLO便以羅浮宮最著名的《蒙娜麗莎》、《斷臂維納斯》、《勝利女神》、《Une Odalisque》為靈感，製作出一系列衛衣及T-Shirt，希望藉此傳遞多樣性。

+ 5 + 5 + 5

系列曝光時，大家都被UNIQLO x 羅浮宮這個聯乘組合嚇倒，豈料相隔不足一個月，羅浮宮再度出手，今回再與CASETIFY合作，再以《蒙娜麗莎》、《斷臂維納斯》、《自由領導人民》、《Une Odalisque》此四大名畫為主題，推出AirPods / Pro外殼、iPad保護殼、水壺，以及三種不同版本的手機殼。在此系列中，四幅名畫亦變得相當具有潮味，相當吸引，不過此一系列已被搶購一空，有興趣的朋友要在候補名單等候了。如此搶手，看來今個春夏將蒙娜麗莎才叫潮吧。