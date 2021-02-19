村上春樹圖書館建築設計曝光　由隈研吾打造　猶如走進作家書房？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-19 20:23

村上春樹圖書館外型近日曝光，並宣布將於今年秋季正式對外開放，令人期待。

二零一九年年末，曾提出「高牆與雞蛋」論的日本人氣作家村上春樹近日宣布將於母校早稻田大學開設國際文學館。

2019年年末，曾提出「高牆與雞蛋」論的日本人氣作家村上春樹近日宣布將於母校早稻田大學開設國際文學館，冀透過設館向後人分享他的收藏及文學成果，消息令一眾粉絲非常期待。

圖書館由村上春樹親自策劃，並邀來日本知名建築大師隈研吾親自操刀。隈研吾擅於把大自然的元素如流水、光線、空氣融入現代建築之中，建築作品散發濃烈的日式和風與東方禪意，被譽為「負建築」、「隈研吾流」，往往可為人帶來剛柔並濟的感官體驗。

重溫隈研吾過往建築作品：

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而在2019年的發布會中，村上春樹便表示會捐出過去四十年的小說手稿，包括其代表作《挪威的森林》手寫初稿，以及二萬張黑膠唱片，一來希望藉此能夠幫助到研究日本文學及熱衷於他文學作品的人，並且推動學生、學者、研究者之間的交流，二來因為自己沒兒沒女，希望圖書館可將收藏傳承下去。而隈研吾則表示國際文學館將會按照村上春樹的構想，為大家建造一座「活的圖書館」，讓人可以邊欣賞藏書，邊喝著咖啡思考。

村上春樹將捐出畢生收藏（nippon.com）

事隔一年多，村上春樹圖書館的建築設計圖終於曝光。圖書館斥資共12億日圓，純白的建築予人簡潔乾淨的感覺，外圍另設大型流水形金屬線條裝置，極具隈研吾獨有的風格。館內設有開放式展覽空間及咖啡室，讓讀者能夠邊讀書邊喝著咖啡靜心思考。另外，館內亦設有小型書房，書房內放有村上春樹的長年收藏，進內讀書定必有如親身探訪村上的書房。

據悉圖書館將於本年秋季正式啟用，暫時未清楚會否對外開放，但單憑描述，相信足以令一眾村上迷既奇待又興奮吧。