Louis Vuitton不只有手袋服飾　更有運動用品？盤點奢華運動設計

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-03-14 10:00

無論男女老少，健康永遠是最好的禮物，踏上球場用力揮拍、跟可敬的對手相互較勁，或是在重訓室、瑜珈墊上與自己的呼吸對話，都是令人愉快的體育活動。運動時準備自己的器材除了增加手感、得心應手，質感絕佳的面料與設計，還能顯現自己的時尚品味，以下7樣Louis Vuitton路易威登的奢華運動配件，幾乎能放入LV旅行袋中揹出門，相當好看。

Louis Vuitton原來也有推出運動產品？按圖查看7個LV推出的奢華運動用品▼▼▼

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網球拍套

這款網球拍套以優雅的Monogram帆布和天然牛皮製造，可穩妥放置運動用品，設計附有3個飾有經典路易威登標誌的網球，包括LV Initials標誌和Monogram花卉圖案，而球拍套的肩帶可調節長度，方便攜帶。（NT$65,000 ）

JAMES 乒乓組合

誰想玩桌球？最適合旅行，這款運組合包括兩個專業設計的乒乓拍，以特製收納格裝載的乒乓球，以風格男性化的Monogram Eclipse帆布製造的獨家封套，並綴有LV Circle徽章。（NT$77,000）

沙灘球拍

這款沙灘球拍靈感源自經典的Articles de Voyage系列，時髦的球拍袋綴有系列的經典標誌。球拍正背面飾有明亮的LV Initials標誌，為這款精緻的沙灘配件增添運動美學。這款禮品配有以經典Damier Azur帆布和棉質製成的奪目球拍袋及實用的肩帶。（NT$114,000 ）

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Billiard Canvas桌球檯

這款撞球檯為任何遊戲室增添矚目的風采，設計沿用路易威登超卓的行李箱匠藝打造，綴有手工染色枱角和手工壓紋飾釘。球枱綴有Monogram花卉圖案的桌球，並配有綴以路易威登燙印標誌的皮革三角集球架，盡顯一絲不苟的裝飾細節。（NT$3,560,000 ）

Andrews高爾夫球套件

這款Andrews高爾夫球套件的名字來自聖安德魯斯大學，這裡擁有世界上最古老，最負盛名的高爾夫俱樂部之一。設計延續傳統主題，以標誌性Monogram帆布製作，綴有對比色鑲飾，金屬鉤扣方便攜帶。套件包括三個高爾夫球及四個高爾夫球座。（NT$29,600 ）

啞鈴

這對啞鈴美感與運動氣息兼備，飾以路易威登的獨特細節，既可於運動時展現時尚風格，也可將家中健身器材昇華。每個啞鈴均以華貴的金屬製作，手柄綴以奪目的Monogram Eclipse帆布，並刻有品牌標誌裝飾。（NT$92,500 ）

瑜伽墊

這款路易威登瑜珈墊為冥想伸展運動增添時尚風格的創意，設計綴以奢華精緻的品牌標誌，包括天然牛皮細節、Monogram帆布搭帶及卡片套，觸感柔軟舒適，並配有穩定安全的防滑表面。（NT$75,500 ）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比包包更想要 7個路易威登LV運動用品】