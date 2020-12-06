Emily in Paris、超模加持　LVMH CEO女兒品牌金鎖匙外的成功要素

相信不少女生都會同意要入手一對具設計感並且舒適的鞋子絕非易事。來自意大利的鞋履品牌Nodaleto近來風頭一時無兩，又會否成為你的新歡？

來自意大利的鞋履品牌Nodaleto近來風頭一時無兩。（Nodaleto）

意大利鞋履品牌Nodaleto近來在Netflix大熱喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的推波助瀾下於歐美爆紅。當時不少網民紛紛截圖，上網詢問曾被Emily好友兼情敵Camille穿著的鞋子到底是何方神聖，其後當然引發不少外媒詳細介紹。

這個以鞋踭而聞名的品牌，由Julia Toledano於2019年創立，首季便晉身巴黎時裝周，更獲得超模Gigi Hadid鼎力支持，絕不簡單。

Nodaleto成立初期便獲得名模Gigi Hadid鼎力支持。（Nodaleto）

擁有意大利血統的Julia Toledano，是LVMH集團主席及CEO Sidney Toledano之女，百份百含著金鎖匙出身。雖然身為富二代，Julia Toledano自身亦非常努力，大學一邊讀法律系，一邊在英國時裝名校Central Saint Martins進修，期望畢業後成為一名時裝記者。

畢業之後，Julia Toledano花了好幾個月，走訪位於意大利的經典造鞋工坊，誘發出她創立自家鞋履品牌的念頭。最終在父親的支持下，她創立了Nodaleto。

Julia Toledano及父親Sidney Toledano（gettyimages）

Julia Toledano打從一開始便決定打造一個兼具時尚感、舒適度、適合用來IG打卡，並且極高辨識度的鞋履品牌。然而，她並沒有選擇利用LOGO來讓人記住，反而選擇以設計及輪廓來達成目標，那些梯形的粗鞋踭非常搶眼，加上Julia Toledano聰明地將此鞋踭加入品牌每款設計之中，不知不覺間此一元素就成為了Nodaleto的簽名式標記，讓人一眼便認得出是Nodaleto的出品，相當高招。

梯形的粗鞋踭是Nodaleto的簽名式標記。（Nodaleto）

為了加入梯形粗鞋踭元素，Nodaleto推出的鞋履全是高踭鞋，但一眾女生亦無需因此而擔心會難著，皆因Julia Toledano堅持所有設計全於意大利的造鞋工坊以真皮製作，因此鞋履兼具一定的舒適度。在設計方面，Julia Toledano回溯小時候在意大利成長的回憶，以母親舊時的收藏作為原型，先後推出多個以經典款改造而成的設計，藉此勾勒出一位愉快、神秘、性感、但又不會過份賣弄的女性身影。

按圖看Nodaleto的鞋履：

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無可否認，Julia Toledano在父親的庇蔭下成功了一大半，但相信觀眾在看《艾蜜莉在巴黎》並被Camille腳上的高踭鞋吸引時，並不會知道這是出自LVMH CEO之女的手。單憑這點，便足以印證Nodaleto的成功。