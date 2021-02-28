潮流Cap帽豈只Supreme？　美國神秘衝浪組織WHR爬山繩索變出新意

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-28 20:43

提起熱衷生產Cap帽的美國品牌，雖然香港人十居其九都會想起Supreme、NEW ERA，但其實真正專心製帽的美牌，實在多的是，所以切勿做井底之蛙了。

Ebbets Field Flannels × nonative × SOPHNET三方聯乘棒球帽。（Ebbets Field Flannels）

這些美國帽牌聽上去或感陌生，但不少在阿美利堅卻是家傳戶曉之名字，例如'47、Ebbets Field Flannels等等，在棒球領域以至潮流世界早已大放異彩，Stussy、Supreme、J.Crew、nonative聯同SOPHNET.都曾爭相合作。

Cooperstown Ball Cap。（キナリノモール）

如果喜歡追求偏門小眾一點的話，誕生自1986年的Cooperstown Ball Cap也是不錯選擇，堅持美國小工廠經營，外觀古典，造工紥實。深受日系和Vintage友愛戴。

然而今日想同大家分享的Western Hydrodynamic Research (簡稱WHR)，雖然沒有如上述前輩般擁有數以十年計的歷史，但出道短短一、兩年間，已深得Tom Sachs、小木"Poggy"基史等品味之士的歡心，連伊勢丹去年也搶先為其開設Pop-up Store，潛力不容忽視。

Western Hydrodynamic Research由加州衝浪組織WHR Institute成立的衝浪服飾品牌，組織致力推廣海洋保育教育，和海洋設施維修等等。因此WHR推出的單品縱然不多，只有Cap、Tee、Hoodie、Tote Bag等寥寥數款，卻堅持自家美國人手製造，也十分講求堅固耐用，以應對海洋大風大浪的多變天氣。

Western Hydrodynamic Research Trucker Hat $45美金。（WHR）

帽背帶以尼龍繩索製造。（WHR）

+ 2 + 2 + 2

作為焦點單的Cap帽，細分成Trucker Hat和Promotional Hat兩種，之所以能夠在短時間內引時尚界別的關注，除了帽形、字體Logo美觀且造工紮實外，最重要是帽背包含畫龍點睛的創見，一改傳統Cap帽的帽帶、後扣式塑膠扣，鐡扣等主流設計，改以爬山尼龍繩索取而代之，革新世人對Cap帽的概念，而且繩子更可以自行更換成不同的顏色，WHR網店有售，盛惠$15美元，不過其實用家可去深水埗作自行改裝亦未嘗不可，成本隨時不過是$5港幣而已。

Waxed Canvas Promotion Hat $120。（WHR）

（WHR）

數款Cap帽中，尤以Waxed Canvas Promotion Hat最特別，除以尼龍繩製帽帶外，整頂帽子又以Waxed Canvas油蠟布製造，設計理念與Noah × Barbour Waxed Bucket Hat同出一轍，但別以為它相對容易買到，事關WHR的Cap帽每縫官網上架，都總會被秒殺，手快有手慢無的Friend，難度隨時高過到Nike官網以原價買Dunk Low呢。