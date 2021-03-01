Moncler聯乘JW Anderson第二回　繽紛色彩設計重塑流浪探險美學

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-03-01 11:58

自從Moncler於2018年啟動Moncler Genius計劃後，透過跟不同著名設計師、創意人合作，不但每季為品牌帶來新衝擊，也為時裝愛好者帶來新驚喜。英國設計師Jonathan Anderson是Moncler Genius計劃的一份子，去年2月兩個單位首次聯乘，已交出令人眼前一亮的成績。 1 Moncler JW Anderson第二回將於3月1日華麗登場，色彩仍然是當中的關鍵。

1 Moncler JW Anderson第二回將於3月1日登場（Moncler）

去年Moncler Genius計劃中，藤原浩Fragment Design、Matthew Williams（1017 ALYX 9SM）、Simone Rocha等紛紛推出話題作，而Jonathan Anderson更是聯乘系列的先鋒部隊，以色彩、中性為設計重心，重塑Moncler經典，甫推出已非常矚目。

設計師Jonathan Anderson（Moncler）

現在推出第二季聯乘新系列，Jonathan Anderson除了進一步強化色彩與中性兩大元素，更以探險精神為概念。眾所周知旅行一向是設計師醉心的事情，從過往多個訪問中，他也樂於分享周遊列國的體驗，吃喝玩樂的過程與四周美麗的風景，不斷汲取養份，不論是日本京都的江戶時代古老建築，還是西班牙Ibiza的島嶼風情，都成為啟發其設計的靈感泉源。



了解Jonathan Anderson設計背後旅行理念：

+ 2 + 2 + 2

是次聯乘系列突出對海上、遊牧生活的憧憬，除了體現在時尚造型照上，Jonathan Anderson也在串流平台MUBI選出電影清單，包括公路電影、紀錄片、短片等，像雲溫達斯（Wim Wenders）的《巴黎，德州》（Paris, Texas）、貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）的《遮蔽的天空》（The Sheltering Sky）等大師名作也在其中，設計師透過這些跟旅遊相關的經典電影，深入了解旅者的心態，從而跟聯乘Moncler系列連繫起來。



《一物》編輯部嚴選四大Colour Block單品：

BOREALIS JACKET IN MULTICOLOR STRIPE BLUE BASE HKD$12,350（Moncler）

是次Moncler聯乘，Jonathan Anderson描繪出戶外活動的畫面，當中有工作與休閒的情景，既有軍裝、工衣、航海制服的機能性，也注入了Sporty、Outdoor的輕便感，至於用色方面比上季更大膽進取，將對比強列的撞色Colour Block設計，套用在不同服飾之中，登山Parka、索繩Track Pants、橫間針織、運動Hoodie，甚至Chelsea Boots，都一同換上斑斕的色彩，鮮艷得來又不失夢幻意境，令人目不暇及。其實，繽紛色調一直存在Moncler的DNA中，80年次文化潮流Paninari，年青人都愛穿鮮艷的Moncler羽絨外套來顯示自己的潮流觸角，今次Jonathan Anderson的彩色世界，也可說是向Moncler的品牌歷史和精神作致敬。

GIUBBOTTO LONG COAT IN BEIGE HKD$12,350（Moncler）

雖然Jonathan Anderson指服飾的穿著不應受性別限制，但系列中一些設計，都帶出女性柔和美麗的氣質，Trench Coat加入充滿層次感的大口袋，保暖外套則縫上細緻的格仔紋，為這些傳統設計添上現代Urban Outdoor潮流色彩；而抽褶連衣裙也展現Feminine美態。與此同時，設計師緊貼環保大勢，利用海洋和陸地廢棄物再生而成的可持續面料Econyl®尼龍作服飾面料，為愛護地球出一分力。

HANDLE BAG IN RED HKD$16,750（Moncler）

手袋設計也是Jonathan Anderson的拿手好戲。他在過往的設計中，都先後帶來多個時尚又創新的大熱IT Bag，今季Moncler聯乘系列，他再施展製袋魔法，帶來多個耀眼的袋款。首推跟風衣相同格仔紋理的手袋，盡顯精巧手工；至於Tote Bag和Mini Bag則貫徹系列的色彩主題，耐用Cordura物料也切合旅行流浪的實用需要，可見設計師對手袋設計的巧思。



按圖看更多聯乘設計：

藝術也深得Jonathan Anderson喜愛，於是Moncler特意為這系列聯乘拍攝兩輯風格截然不同的造型照，分別是自然Adventure和前衛Optimsim，同一批服飾展現不一樣的面貌，可見設計的可穿性與藝術性皆極高。