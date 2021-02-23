Burberry FW21男裝提倡戶外機能美學　傳統紳士洋裝敵不過疫情？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-23 19:34

在這個波鞋遍野、聯乘當飯食的世代下，那些衣衫筆挺、身光頸靚又官仔骨骨的傳統紳士服概念，本在潮流世界一直面對莫大衝擊，現在新冠肺炎疫情下，正宗紳士文化勢必倒退得更嚴重，這當然不見得是一件好事，但又能如何？

Burberry Autumn Winter 2021 Menswear Presentation。（Burberry）

連最尊榮的西裝品牌，近年都積極開拓年青人潮流市場。（ZEGNA）

當然正統西裝文化永不會完全滅亡，但隨時有一天會變成一小撮人追求的次文化，至少在過去它最堅實的盟友——High Fashion界別早已如此，傳統洋裝的嚴謹、工整與規條漸漸鬆散之際，FEAR OF GOD聯乘ERMENEGILDO ZEGNA卻愈做愈紅。

這種Street Fashion導向，本來不過是潮流的使然，今天大流行，三年後便會褪色，反之亦然。然而新冠肺炎全球大流行所帶來的衝擊，卻徹底改變人類消費以至生活模式，過去每日戴口罩很稀奇，Work From Home和不能出國旅遊都是天方夜譚，現在一下子均成真，並變成慣以為常，因此都市人穿衣的品味和習慣，亦起了根本性的變化。

機能戶外概念貫穿整個系列。（Burberry）

最新發表的Burberry FW21男裝系列，正是有力證明。

作為Riccardo Tisci入主Burberry之後第一個屬於男裝系列，新季Collection以Presentation形式進行，以「Animal World」作靈感主題，顧名思義大玩戶外Outdoor風。Riccardo Tisci本來就是這十數年間將街頭元素注入High Fashion領域其中一個最重要人物，是次系列中的星形圖案、男裝百摺裙褲和Strong Shoulders皮革棒球褸等，正是這位前GIVENCHY創意總監的招牌技倆。

這是典型Riccardo Tisci的美學輪廓體系。（Burberry）

不過這十年間的時裝潮流早已改變，哪怕依舊提倡街頭文化，但性質與內涵，卻又截然不同。從前崇尚暗黑色彩、歌德美學；其後演變成東歐板仔運動風；繼而是Normcore、Ugly Chic；發展至今時今日，則以講求機能概念的Outdoor為主調，之所以The North Face、Arc'teryx、Stone Island、Salomon、TILAK等如此大行其道，正是這個道理。

戶外品牌持續風靡潮流界。（Stone Island）

不過，相比潮流，疫情肆虐或許才是機能服飾主辛時裝界的關鍵，上月英國倫敦才有調查，指40%的倫敦人正在考慮移居農村，Riccardo Tisci年青時代就讀於Central Saint Martins，現在又受聘於Burberry，自不然對霧都感情深厚，眼見疫情和封城令下，使城市滿目瘡夷，肯定別有一番感觸。誠如設計師在發布會前的視像採訪中所言：「我經常和媽媽以及其他經歷過戰爭的老人交談，詢問他們戰爭期間的心青，和戰後人們會做甚麼。」

從前經歷過戰爭和現在經歷過疫情的人一樣，都希望遠離繁囂，渴望自由與郊外生活，移居到農村、森林和海灘中去。 Riccardo Tisci

Trench Coat正面看正常不過。（Burberry）

背面卻原來切割了下擺位，露出內部衣服。（Burberry）

+ 8 + 8 + 8

正是體會到疫情下都市人對戶外的嚮往，Burberry FW21男裝系列包含了許多Outdoor理念於其中，打頭陣出場的Trench Coat正面看正常不過，背面卻原來切割了下擺位，露出內部衣服，別具實驗精神。在Burberry Full Print恤衫身上，加入Down Jacket才有的Puffer羽絨墊，同樣極之精彩。而黑色短西褲一直是Tisci的招牌單品，現在也改革成兩側設有大口袋的版本，與軍褲有着異曲同工之妙。

超有個性的戶外背包造型。（Burberry）

將軟氈、野餐墊捲放當小物配襯的概念，Riccardo Tisci亦嘗試注入到Burberry之中。（Burberry）

日本山系時裝很流行的衣服掛身，將軟氈、野餐墊捲放當時尚小物配襯的概念，Riccardo Tisci亦嘗試注入到Burberry之中，一種人們覺得只會出現在and wander、nanamica、THE NORTH FACE PURPLE LABEL的模式，現在一下子應用在頂尖高級時裝領域上，如斯趨勢，在可見的將會只會愈來愈盛行，傳統高貴斯文的紳士男裝概念，在時裝界復興無期，唯有從《Kingsman》電影中懷念一番。