GU × Mihara Yasuhiro三月開賣必秒殺　東京大學生造型鼓勵年青人

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-22 18:57

收天前《forbes》才公布UNIQLO的母公司迅銷Fast Retailing股價，達到新高1,030億美元，首度超越ZARA母公司Inditex的988億美元，成為全球最大服飾零售商，足證UNIQLO這個品牌當真法力無邊，基本上每個品牌、每個設計師都想找它合作。

3月5日起發售的GU x Mihara Yasuhiro聯名系列。（GU）

UNIQLO旗下時尚休閒品品牌GU，今早發放震撼消息：GU首度與日本名設計師Mihara Yasuhiro三原康裕合作，3月5日起推出聯名系列，絕對是日系時裝迷本周最大消息。

三原康裕（左）設計鞋子功力獨步天下。（houyhnhnm）

+ 3 + 3 + 3

對於造鞋起家的三原康裕，叫老一輩最深刻的，應該是他與Puma的聯名系列和自家Deconstructed Half Converse Sneakers，而近年年青人最愛的當然非Original Sole Sneakers莫屬，無論是自家款或是與Nigel Cabourn聯乘別注版，持續熱爆全球。



推薦GU聯乘Mihara Yasuhiro鞋款：

GU Original sole sneakers $249。（GU）

Paisley sneakers $249。（GU）

+ 12 + 12 + 12

有見及此，今次GU × Mihara Yasuhiro亦推出了4對鞋款，兩對以帆布打造的皮鞋款以及兩款Sneakers，當中有一款球鞋正正叫做Original Sole，令人立時聯想這對目前大人氣中的球鞋，會否推出廉價GU版本？

雖然此Original Sole不同彼Original Sole，但價錢卻抵玩得多，才盛惠$249，外形休閒、簡潔美觀，鞋中底位置更設有今次合作的主題口號「GOOD INSPIRATION」印章，低調之中又見搶眼特色，典型的日系街頭美學。

服飾設計以「GOOD INSPIRATION」作主題。（GU）

這款Woven Combination T-shirt十分搶眼。（GU）

+ 19 + 19 + 19

至於服飾方面，GU × Mihara Yasuhiro作品全給予人輕鬆歡愉之感，這是因為三原康裕設計這批服飾的時候，正值2020年的夏天，當時疫情大流行，東京奧運也被逼延期，整個日本社會均彌漫着憂愁氣氛。這種愁緒，使到三原康裕回想起1990年代初於多摩美術大學讀書的青蔥歲月，那時日本泡沫經濟爆破經濟出現大倒退，此後進入了平成大蕭條時期，那時三原康裕前路茫茫的心情，就誠如今天的日本年青人一模一樣。

這件機能登山外套絕對是今次別注系列矚目大作，$399。（GU）

+ 4 + 4 + 4

因此為鼓勵年青人勇敢面對逆境，這批別注服飾不但售價相宜，讓年青人完全負擔得到，企劃共26款單品，也針對他們品味設計，Chef Pants、Chef Jacket及機能登山外套，全是時下流行之款式，Woven Combination T-Shirt滿載解構主義美學，Mountain Hoodie和Paisley Sneakers，更特意加入腰果花Paisley圖案元素於其中，乍看來還以為是Children of the discordance或MIYAGIHIDETAKA的出品，但價錢卻不過是十分之一，相信甫推出定必被秒殺。