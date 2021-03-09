HERMÈS︱最新系列為女性培力　Hermesway電話套實用度超高成焦點

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-09 18:10

愛馬士（HERMÈS）日前發布最新一季FALL 2021 READY-TO-WEAR系列。今季品牌延續傳統，為大家帶來一系列精緻的皮具，新成員多功能電話套「Hermesway」更甫亮相便成為眾人焦點，究竟「Hermesway」有何魅力呢？

愛馬士的工藝向來無可比擬，品牌經典手袋BIRKIN更是豪擲千金亦未必買到的珍品，世界上無數有錢闊太及富二代亦需乖乖排隊輪候。而在較早前發布的Fall-Winter 2021系列中，愛馬士再一次揮動魔術棒，為大家帶來一場連接三個國家、精彩絕倫的時裝騷外，亦為大家帶來多件精緻的皮具，當中當然包括最新款的BIRKIN。然而，今季竟有一件皮具成功搶去所有人的注意，比BIRKIN更多人討論。

說的是名為「Hermesway」的皮革電話套。近年不少品牌如CHANEL、Dior、Prada等先後推出電話套，惟獨愛馬士一直遲遲未有反應。品牌設計總監Nadège Vanhee-Cybulski終在今回推出此種單品，更大膽地將電話套、卡片套、Airpod套、唇膏套合體，設計出一款多功能電話套，並一次過推出黑、愛馬士橘、暗紅三種配色，誠意滿瀉。

愛馬士「Hermesway」皮革電話套（HERMÈS）

Nadège Vanhee-Cybulski事後接受訪問時表示，經歷一年多的疫情後，她強烈體會到重返正常生活的急切性，因此她今回特意設計出一系列多功能的皮具，如可拆開成BIRKIN POCHETTE的“3-IN-1” BIRKIN、可當成頸鏈的掛頸電話套、掛頸鎖匙扣等；在服裝方面她則以剛強的線條、高領長袖的設計，為女性縫製出面對世紀疫症的「戰衣」，希望藉此系列為自信的女性培力。她自己亦身體力行，在這個嚴峻的時刻不單堅持開辦時裝騷，更展開一場跨國騷，將不可能化成可能，藉此鼓勵女性無論何時何地都要無懼挑戰，盡力完成心中所想。