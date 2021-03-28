半剖玩具潮興起　日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-28 10:00

最近幾年，玩具界吹起一股半剖風潮，包括海賊王、海綿寶寶、DC 超級英雄等等，這種獵奇又幽默的表現形式，到底是從何而來的呢？今天就讓我們一起來研究一下。

半剖概念來自哪位大師？現時有哪些角色系列也推出了半剖玩具？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 概念最早可追朔至日本昭和時代

首先，半剖這個概念其實並不是最近才有的，早在昭和年代初期，1966 年《超人吉田》剛誕生的年代就有了。當年怪獸設計師之一大伴昌司老師（據說超人吉田變身只能維持三分鐘就是他提出的）曾經發表過一本《怪獸解剖圖鑑》，書中他將每一隻怪獸的生理構造、循環系統、內臟器官、肌肉骨骼、特殊能力等等，全部都詳細地繪製成解剖圖。

這種風格不只影響到當年的超人吉田和哥斯拉系列，包括後來的幪面超人系列、鬼太郎、多啦 A 夢等等，同時還有各種超級機器人，也紛紛以解剖圖鑑式的風格出現在各大動漫雜誌之中。如果認真搜尋一下，可以找到成千上萬的圖片。

2. 經典代表半剖人物你我都見過

當然，講到半剖，最容易聯想到的是，日本的理科教室之中，都會有一個剖了一半、開腸破肚的人體模型，雖然是為了教學研究目的，但是如果半夜不小心撞到，那可真的會嚇到連腸子都跑出來。理科教室的人體模型也因此成為日本校園七大怪談之一。

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3.惡搞ｘ潮流ｘ半剖 三本柱

而講到當代玩具界的半剖風潮，有三位大師一定要好好認識一下。首先是當代普普藝術教父級人物 Ron English，他不但是美國 Lowbrow Art Movement 的領導者之一，同時也是開創了藝術家玩具的先鋒之一，他擅長惡搞流行文化，翻玩著名人物和動漫角色，其中的《MC Supersized》（肥版麥當勞叔叔，簡稱麥胖）就是最具代表性的角色。而他的作品之中，經常出現大笑裂嘴露出髏骷下巴的造型，也算是半剖概念的表現手法之一。

另一位廣為人知的當代藝術大師，同時也是潮流玩具界最具影響力的 KAWS，他所設計的玩具在國際拍賣市場中不斷創造出令人咋舌的佳績，也啟發了無數設計師玩具的創作者，而他最著名的角色 Companion 以各種不同形象出現在 MV 和服飾等流行文化之中，成功佔領了街頭與社群媒體，半剖的 Companion 也曾經出現在 Drake 大熱門 MV《Toosie Slide》之中。

最後壓軸的是玩具界的解剖大師 Jason Freeny，他從 2000 年開始創作一系列的玩具解剖圖（Infographic），2007 年，翻玩藝術家 Jeff Koons 代表作氣球狗（Balloon Dog Anatomy）做成解剖玩具，逐漸拓展知名度，他的作品包括海綿寶寶、海賊王、探險活寶、芝麻街、樂高、DC 系列等角色，至今已將上百種知名 IP 的經典角色全部開腸破肚，成為當今世界上產量最大、知名度最高的半剖玩具設計師，不誇張的說，如果你不認識 Jason Freeny，即使收再多半剖玩具也是枉然。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：半剖藝術來自於日本校園怪談？3 點帶你看 KAWS、Jason Freeny 等藝術家帶起的半剖玩具風潮！】