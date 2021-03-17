網店SSENSE 3月潮物排行榜　日本人追捧罵治波鞋　香港人則愛買…

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-17 19:21

時尚世界日新月異，各大品牌爭先恐後地推出最新產品，各位潮人每日讀著時裝界的最新消息，相信對於「該買甚麼」相當頭癢吧。 潮流網購平台SSENSE早前發布三月報告，公布全球五大熱門品牌，以及各地最受歡迎的潮物，結果除了再一次反映各地人的口味大不同之餘，亦再一次為人帶來意料之外的驚喜。

潮流網購平台SSENSE早前發布三月報告，公布全球五大熱門品牌，以及各地最受歡迎的潮物。（SSENSE）

於2003年創立的SSENSE，除了涉獵的品牌夠多夠廣之餘，打起折來亦是毫不手軟，有時折扣季更會折上折，因此SSENSE是不少時尚潮人最愛的網購平台之一。

如今SSENSE總共服務逾150個地區。不過今個報告僅集中於日本、韓國、中國、香港、台灣、新加坡、美國、加拿大、歐洲、英國、澳洲十一個地區。而在此十一個地區之中，最受歡迎的品牌竟然是較沒名氣的街牌，成功打敗MONCLER、Maison Margiela、GUCCI等品牌，令人相當意外。

按圖看全球五大熱門品牌：

除了最熱門品牌的結果令人喜出望外之外，不少地區本月最暢銷的商品亦出乎大家想像之外，如歐洲地區本月最受歡迎的商品竟是ASHLEY WILLIAMS出品的狗狗印花毛衣；而在加拿大最多人在SSENSE購買的竟是Aesop洗手液及護手霜套裝，以及ALLIES OF SKIN維他命C修復精華，相信本地潮人絕不會在SSENSE留意這些產品吧。

而報告亦顯示其餘九個地區本月最暢銷的商品是衫褲鞋襪。然而只要細看結果，便可粗略了解到各個地區的風格非常不同，假若你正在尋找心宜的單品，不妨參考報告結果，或許會為你帶來一點想法。

按圖看十一個地區三月最暢銷商品結果：