BLACKPINK Rosé主題服飾面世　時尚度媲美代言品牌Saint Laurent?

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-15 19:07

BLACKPINK成員Rosé上周五（12/3）發布首張個人唱片，無論歌曲風格、MV畫面、她在MV中所穿戴的服飾、舞步，均變成網路熱話，人氣十足。 而在個人唱片面世的同時，唱片公司亦推出了Rosé主題服飾系列，大家會心動嗎？

BLACKPINK成員Rosé上周五（12/3）發布首張個人唱片。

就算你不是K-Pop支持者，但無可否認現時韓國娛樂圈，無論音樂抑或影視，確實勢如破竹，引起了全世界的開注。近年最紅的韓國女團，當然要數來自YG公司旗下的BLACKPINK。BLACKPINK於2016年出道，是韓國天團BigBang的同門師妹，更是全球首個能夠創下「三首MV點擊率各自都超過六億」的團體，就連美國《滾石》雜誌亦推舉她們是《不能不知道的十位藝人》之一，人氣不容小覤。

除了音樂方面的卓越成就外，四位成員更是各大時尚品牌的寵兒，CHANEL、Dior、Saint Laurent、CELINE先後宣布任命BLACKPINK四位成員為品牌全球代言人，每件她們穿戴過的單品均能引發「帶貨」作用，銷售量及討論度極高。四人不單引發高級時尚品牌的「爭奪戰」，在彩妝世界同樣搶手，更有網民笑指BLACKPINK讓百貨公司地下樓層美妝品專櫃品牌掀起了激戰，足見四人的時尚魅力。

除了音樂方面的卓越成就外，BLACKPINK四位成員更是各大時尚品牌的寵兒。

+ 24 + 24 + 24

身兼Saint Laurent大使的成員Rosé上周五（12/3）發布首張個人唱片，並於同日發布主打歌《On The Ground》MV，結果短短四小時內點擊次數已突破1,000萬次，截止發稿此刻官方MV點擊率更已高達7,000萬次，再次證明BLACKPINK無可比擬的人氣及魅力。在MV面世後，Rosé在片中所穿的每件服飾以及她的最新髮色亦瞬間成為網民討論焦點，連帶相關單品及品牌的搜尋率亦直線上升，相信不少支持者亦找到了本季入手的單品。

其實陪隨著個人唱片的面世，唱片公司近日亦推出了Rosé主題的服飾系列，當中包括印有玫瑰或Rosé頭像的T-shirt、衛衣、漁夫帽及布袋，並配上黑、白、粉紫等配色，時尚度絕不遜於來自時尚品牌的單品，相信令不少支持者都為之心動吧。