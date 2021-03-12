IKEA x Daniel Arsham最強聯乘組合誕生　今回帶來甚麼限量設計？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-12 18:51

Daniel Arsham昨日透過官方網站確定與IKEA合作的消息，為世人投下震撼彈！

大家準備好了嗎 ?（IG@Daniel Arsham）

擅以石英、月光石、石膏、火山灰等物料創作的Daniel Arsham，自從被Kim Jones賞識點名合作設計Dior Men騷場及系列單品後，不單身價火速上揚，在時尚界及藝術界亦機會不斷，如與UNQILO聯乘推出POKEMON主題UT，又NBA任命為創意總監，機遇不斷。

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昨日Daniel Arsham透過官方IG宣布他與IKEA合作的聯乘企劃，再一次為大家帶來意料之外的驚喜。

從圖片可見，Daniel Arsham被品牌邀請成為本屆IKEA ART EVENT其中一位嘉賓，並將推出一件於去年十二月面世、由藝術品轉化而成的掛鐘裝置Falling Clock。帖文發布後，不少人都在他的帖文留言表示難以相信自己有機會擁有Daniel Arsham的作品，更有網民質疑是不是在作夢，充分表達出各自的震驚之情。

雙方今回將推出一件於去年十二月面世、由藝術品轉化而成的掛鐘裝置Falling Clock。（IKEA）

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Daniel Arsham表示他今回貫徹一向的創作習慣，從日常生活中攫取靈感，並希望今次與IKEA的合作能打開一個渠道，讓那些沒有機會或不喜歡去藝術館及畫廊的人，從另一個方法接觸藝術。

除了Daniel Arsham外，IKEA今回亦分別邀請了其他藝術家如Sabine Marcelis、Stefan Marx、Gelchop，推出一系列極富藝術家風格的家品，如大型地毯、桌子、裝飾品、不規則形狀花樽，以及取材自螺絲起子的大型燈管，每件都極具時尚質感。

IKEA Art Event 2021將於本年春季舉行，估計此一限量系列將火速售罄，有意入手Falling Clock的朋友務必密切留意相關消息。