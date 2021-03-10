CHANEL︱粉底盒形手袋成焦點　新系列走入巴黎酒吧如Girls Night

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-10 19:35

CHANEL現任創意總監Virginie Viard於昨日發布的Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear系列中再一次回溯品牌DNA：除了從CHANEL FALL 1994 READY-TO-WEAR中取得靈感，更試圖在系列中加入品牌多年好友——名模Stella Tennant的身影，再一次帶來一個新舊融合的系列。

CHANEL昨日發布Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear系列。（CHANEL）

CHANEL FALL 2021 READY-TO-WEAR時裝騷於昨日香港時間下午六時在萬眾期待的情況下上演。今季CHANEL再一次以線上直播形式發布新作，品牌一眾好友包括G-Dragon、Jennie、小松菜奈等人縱使未能現身巴黎，亦不忘準時上線與身處世界各地的時裝迷一起欣賞新作，隔空眾首一堂。

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Virginie Viard是次率領團隊走出巴黎大皇宮，來到擁有超過四十年歷史的經典酒吧Chez Castel舉辦時裝騷。大門漆上紅色的Chez Castel是當地相當有名氣的酒吧，店內經常播放70年代的歌曲，因選曲的關係，不少名人及才子均是捧場客，老佛爺Karl Lagerfeld亦是其中之一。Virginie Viard亦愛此地的氛圍，於是便決定在此發布最新作品。Virginie Viard更想起老佛爺曾告訴她以前的模特兒均是自己化妝換衫，不似現世代般後台堆滿工作人員。今回她便特意回歸傳統，讓一眾模特兒在後台一起換衫化妝，讓整場騷宛如Girls Night般親蜜及熱鬧。

（IG@chaossixtynine）

除了在模特兒置裝的安排上回歸傳統，Virginie Viard今季在設計上亦再一次回溯品牌的過去。她在多個訪問中表示，今回不單參考了由老佛爺主理的CHANEL FALL 1994 READY-TO-WEAR系列，再轉化成今季的皮草外套及雪靴；另外她今回亦特意向已故名模Stella Tennant致敬，在系列中加入Tweed外套搭襯短裙、legging及高筒靴造型，勾勒出這名模的影子。

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雖然系列從品牌歷史取經，然而卻不只是單純的懷舊：Virginie Viard亦考量了當下Z世代的穿衣喜好，將長及腳眼的大衣改成及膝長度，亦大幅減少連身裙造型，提高闊身牛仔褲的數量，致力走向新世代。品牌主席Bruno Pavlovsky騷後接受訪問時便指出，一眾模特兒爭先恐後地將今季單品帶回家，為他打了一支強心針。

另外，今季CHANEL再一次為大家帶來一系列吸引的手袋及配件，如金屬鏈扣腰帶、唇膏盒連頸鏈、小型抽繩包、迷你鍊子皮夾等。過去幾季Virginie Viard不時將品牌經典單品如NO.5香水瓶及紙盒轉化成手袋，今次她再將品牌的粉底盒變身成小手袋，立即成為媒體討論的焦點，相信開賣時必定大受歡迎。