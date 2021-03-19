2021秋冬男裝周｜盤點15品牌60款新袋　飽覽Dior、Hermes、LV設計

本季 2021 的秋冬男裝周於日前正式結束，雖然眾多品牌因為受到疫情的影響轉而採取線上的形式發表，不過仍然不減全球時尚迷對於最新趨勢的關注程度，而今年與會的品牌不僅數量眾多，各家每年讓粉絲興奮不已的包款設計也再度讓人驚艷，於是今天編輯就為各位整理出各品牌於本季 2021 秋冬男裝周正式登場的60款最新包款，有興趣的讀者不妨快點先來物色一下今年秋冬的購物清單，千萬別錯過了！