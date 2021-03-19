2021秋冬男裝周｜盤點15品牌60款新袋　飽覽Dior、Hermes、LV設計

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本季 2021 的秋冬男裝周於日前正式結束，雖然眾多品牌因為受到疫情的影響轉而採取線上的形式發表，不過仍然不減全球時尚迷對於最新趨勢的關注程度，而今年與會的品牌不僅數量眾多，各家每年讓粉絲興奮不已的包款設計也再度讓人驚艷，於是今天編輯就為各位整理出各品牌於本季 2021 秋冬男裝周正式登場的60款最新包款，有興趣的讀者不妨快點先來物色一下今年秋冬的購物清單，千萬別錯過了！

DIOR、FENDI、HERMES、LOEWE、LV、SALVATORE FERRAGAMO、PAUL SMITH、MSGM等15個品牌的最新包款，哪款令你心動了？（按圖細閱）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：最新包款一次看！盤點 2021 秋冬男裝週「60 款全新包款」年末犒賞自己就靠它！】

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