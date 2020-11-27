【The Queen's Gambit】后翼棄兵看男裝　完美演繹60年代時裝史

這陣子紅透半邊天的 Netflix 影集《后翼棄兵The Queen's Gambit》你看了嗎？不只女主角漂亮，劇情秒秒無冷場，即便看不懂也不會下西洋棋依然被吸在螢幕面前捨不得離開！《后翼棄兵》在國內外都被譽為 2020 整年最精彩的一部作品，改編自 1983 年沃爾特·特維斯（Walter Tevis）的同名小說，撇開劇情不說，戲劇中相當重要的服裝、美術、音樂都非常考究，帶你重回故事設定的 1950 後期到 1960 年代末，幾乎找不到破綻的完美！ 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

《后翼棄兵》以天才女棋手為題，故事設定時間背景從 1950 中後期至 1960 年代末，女主角服裝細節可看度相當精采，其他男性角色戲份不多且大多都是屬於書呆子的角色（誤），我們還是能從其中看到許多有趣服裝故事：

Netflix人氣劇集《后翼棄兵》的服裝非常考究，按圖查看劇中的服裝故事▼▼▼

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關於戰後：逐漸不再保守的1950年代

服裝的流行一直是受到大事件影響，1945 年二戰結束後，美國的領土基本上完全沒有受到損傷，經濟跟著蓬勃發展，加上戰時對布料使用的限制放寬，男生的西裝從合身到寬鬆、強調肩膀條的 Box 外型，拘謹的雙排釦也不再流行。

不過相較於同期女裝的色彩繽紛，在當時男人通常是唯一養家糊口的人，工作帶來的嚴肅和壓力讓大多數服裝選擇依舊趨於簡單（也相對看起來沉悶），西裝大量運用淺灰色和棕色，頭髮短且整齊梳貼並戴上 Fedora 帽子，反映出當時男性保守和成熟的態度。劇中領養貝絲的惠特利夫婦就是當時標準中產階級的樣貌，老公穿得一板一眼、老婆用色大膽；而社工薛波先生、育幼院裡的人都幾乎是以灰色系服裝來呈現，不只符合時代，也一併傳達出環境給人的陰鬱感。

1960年代初期：老派的青少年與常春藤風格

據美國官方統計，1965 年有高達百分之五十的美國人口低於 25 歲，這波年輕人被稱為戰後嬰兒潮（baby boom），這股龐大的人群力量一路影響美國經濟、服裝等各方面至今。

1950 年代末期至 60 年代初，隨著二戰後研發出的新化學合成纖維與服裝製作過程工業化更快速，部分時髦男士的西裝出現花呢、燈芯絨、格子等等圖樣，顏色起初依然是保守的。有趣的是當時青少年幾乎是複製中產階級爸爸那輩的穿搭造型，Polo 衫配寬直筒褲，條紋、格子襯衫與針織衫的組合，或者混搭過去軍用配給的服裝來穿著，像是原先為美國軍人穿著的哈靈頓外套 Harrington jacket 就是很好的例子。劇中的雙胞胎出現時的造型換成 50 歲的男子穿也不會奇怪。

但時間越往 60 年代開始服裝越來越花俏，反映出戰後時代的經歷重建穩定後、同時又藏不住經濟逐漸高漲的暴發戶趨勢！從英國流傳至美國、被視為是上流貴族穿著的「常春藤風格 Ivy style 」就是時髦指標，原先指常春藤聯盟（Ivy League）的學生獨特穿衣風格，加上這些學生幾乎就代表美國上流社會，進而引起一般人效仿與流行：有圖案的 Polo 衫、牛津襯衫、針織衫或套頭毛衣、斜紋棉布、菱格襪子等等帶有學院色彩的造型，當時穿著法蘭絨西裝的男人就被視為時髦 icon！不過這部戲男生當中較少看到類似的穿著，我猜可能因為主要城市肯塔基州（Kentucky）在美國算是鄉下地區，且大多男生登場時都是比賽場合依然以正裝為主。

The Queen's Gambit｜Netflix大熱美劇 角色造型細節媲美Joker？

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戰後嬰兒潮的反撲：1960年代中末期嬉皮文化的崛起

這可能是本劇唯一造型讓人有印象的男子──班尼瓦茲（Benny Watts），流蘇皮衣、緊身牛仔褲、Chelsea Boots、紳士帽、銀飾，雖還不及正統造型的十分之一，也算是帶到 60 年代接下來不能忽視的重要文化──嬉皮（hippie, hippy）。

1960 中後期，嬉皮文化崛起自大量戰後嬰兒潮的年輕人極力想擺脫父母的控制，絕大多數的嬉皮都來自白人富裕家庭，他們拋棄財富選擇流浪，批評的中產階級價值觀，想活出與父母輩截然不同的生活。從造型來看簡直與過去完全相反，鮮豔服裝、紮染、印花、流蘇、喇趴褲、麂皮背心、不再梳整齊的長髮等等，都是一大特色！

不過除了服裝，嬉皮文化的精神層面對於後來社會發展更是重要：他們追求更自由、更解放隨遇而安的人生，反對核武器、倡導性解放及使用的迷幻藥物，並大方表達了他們的情感、反傳統社會及政治，追求愛與和平，富有藝術性及浪漫也同樣是嬉皮的特徵之一。就像劇中班尼，開車從俄亥俄州到紐約（雖然他的車很不嬉皮）、明明多次贏得冠軍卻不在意錢財（住在地下室），同樣也浪漫的支持著貝絲，冠軍賽前和貝絲比快棋激起鬥志、在最終之戰替貝絲想戰術等等，可以說是很接近嬉皮文化的一人。

《后翼棄兵》服裝的確非常考究，不過就如同最前面提到，可惜的是這部劇中的男生角色比起女主角實在太不亮眼啦！不過同樣的時空背景套在女主角的服裝也一樣成立，加上轉變居家風格的裝潢同樣有跡可循，甚至還更加出色十倍以上！找時間再重溫一次這部精采的影集，看賽棋也看服裝！

按圖了解《后翼棄兵》故事脈絡：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：從《后翼棄兵》看男裝：戰後、常春藤再到嬉皮！關於1960，一個服裝承先啟後的年代！】