男士西裝｜袖口標籤要拆、勿穿白襪　10大穿搭常犯錯誤返工要提防

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-15 18:04

介紹過這麼多西裝穿搭的秘訣，相信各位應該都對打扮自己有一套想法了，不過，即使西裝穿得再帥，可未必就能成為時尚型男了，有些小錯誤新手容易忽略，但內行人可是一看就知道！

快來檢視以下10點穿西裝容易犯的小錯誤你是不是犯了？穿出門才不至於出糗，變成別人眼中的西裝新手！（點擊下圖了解更多）

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1. 肩膀上的虛線針線、背後開岔上的Ｘ縫線，究竟該不該拆掉？

拆！這是訂製西裝時師傅用來標示記號、或者固定布料的假縫線，現在一般成衣西裝也會看到相同的虛線，多為白色或和西裝布有明顯對比的顏色。若是沒有拆掉大家一看就知道你穿的西裝是新的啦！請小心仔細地拆掉，可別影響到你的西裝結構了！

2. 我的西裝沒有口袋嗎？怎麼找不到開口？

不是的，一般西裝的口袋開口（包含成衣西裝）都是有假縫固定，目的為了避免口袋布料形狀在還未售出之前跑掉變形，小心地拆開即可。不過西裝的口袋可別放太多東西，鼓鼓的一包並不好看，放久了布料也會變形！

3. 領帶長度有學問

這點一不小心很容易忽略，一般領帶打完的長度大約在肚臍左右的位子，西裝外套第一顆釦子釦上會蓋住領帶，下方還會露出一小截，不會壓到皮帶的長度為主，太長太短都很容易出糗啊！切忌切忌！

4.袖口那塊小標籤是甚麼？

請仔細拆掉。這個標籤可不是裝飾用，它上面記載着這件西裝的布料廠或哪家品牌製作，簡單來說就是西裝的生產標籤，在真正要使用時（穿上）可以拆掉。不過最近越來越多精品品牌刻意將品牌標籤坐在這個位子上，當成服裝特色的一部份。

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5. 不要把內搭衣露出來！

無論你是怕冷還是怕激凸，在襯衫裏面在穿一件沒有問題，問題是千萬不要露出來（露出領口或者袖口都不行）。否則看起來就是有種邋遢感，不然就換件內搭背心吧！

6. 袖口襯衫請露出一小截

這是新手很容易犯的一個錯誤，常常一不注意西裝外套就過長蓋住襯衫的袖子（或者襯衫太短漏不出來）。襯衫袖子要露出外套約1至2厘米，過去是為了保護昂貴的西裝布料不要和皮膚直接接觸太快損壞，漸漸沿用下來。不過這樣的穿法也能讓身材看起來更筆挺，哪個男人不希望自己英挺呢？

7. 從背後看，記得露出襯衫衣領，切不會看到領帶

這跟露出袖子的起源是一樣，都是用來保護昂貴的西裝而流傳下來（襯衫總比一套西裝便宜吧！）。正常的狀況是不應該看到領帶、只看得到襯衫衣領，看到領帶代表可能領帶沒打好或者你的衣領外翻啦！

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8. 千萬不要穿白襪！

不能穿白襪則起源於歐洲，過去人們穿皮鞋時會抹上鞋油，穿上白襪容易弄髒顯得邋塌，漸漸成為國際禮儀，千萬記住白襪只在休閒場合穿着，越正式的場合正裝請搭配黑色或其他顏色的襪子！

9. 穿西裝不要捲袖子

也許你覺得這點很傻，別驚訝！編輯真的在很多場合看到有人捲起西裝袖子！西裝是正式且相當紳士的服裝，無論你今天是要做粗活還是單純覺得熱，捲起袖子看起來都太不優雅，真的不舒服就請把外套脫掉吧！

10. 外套釦子最後一顆別扣上

以單排三顆釦西裝為例，釦子依序是「有時扣、永遠扣、從不扣」，而兩顆釦則第一顆扣第二顆不扣，最簡單的記法就是，最後一顆釦子都別扣！這起源於一個可愛的小故事：過去英國愛德華國王七世（King Edward VII）因為變胖而乾脆不扣最後一顆釦子，漸漸的人民也遵循這個守則。

西裝的確是有很多穿着眉眉角角的服裝，不過這簡單的幾個錯誤請牢牢記清楚，下次穿出門可千萬別犯了！（快把該拆的線拆掉吧！）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：西裝菜鳥常犯 10 個錯誤大公開！別再被一眼看穿你就是新手！】