【男士穿搭】黑白衣服穿搭7大不敗原則！只穿黑白衫褲也能變型男

先把衣櫃裡五顏六色的Ｔshirt 丟掉吧！想要穿得簡單又好看，就從基本的黑白穿搭開始，注意衣服的版型、剪裁，還有材質，就可以讓大家覺得你懂穿，從此擺脫宅男的稱號，和搭編一起記下這7個黑白穿搭基本原則，讓你帥氣質感立刻提升檔次！

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Ｔshirt 磅數很重要

相信男孩們的衣櫃裡，都有不只一件白色或是黑色的素Ｔ，但究竟是素Ｔ還是內衣呢？關鍵就在你的素Ｔ磅數，如果不知道什麼是磅數的話，講白話一點就是厚度、穿起來的硬挺程度。搭編建議在挑選素Ｔ的時候盡量找磅數較高，布料比較厚一點的，一方面穿起來比較挺，另一方面也避免發生激凸的尷尬狀況。

一件百搭黑外套

想要可以快速出門，又不會穿得太隨便，一件黑色外套、大衣絕對是不可少的單品。不論你穿的一件簡單的Ｔshirt 還是衛衣、襯衫，只要外面穿個大衣外套，整個人瞬間有型了起來。

布料軟硬搭配

黑白的穿搭給人感覺簡單、快速，但想要有點不一樣的話，就必須注意到材質布料的小細節！今天如果衣服本身是比較軟的布料，穿起來比較沒這麼挺，這時候可以挑選軍裝或是牛仔外套，材質比較硬挺，讓整個人看起來更有精神。

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凸顯層次的方法

在黑白穿搭上，喜歡個性一點的可以用黑色當作整體，在黑色衛衣裡加一件白襯衫，露出底部一些，來增加整體造型的層次。或是選擇黑色素Ｔ加上黑色皮外套，雖然都是黑色，但只要藉由衣服不同光澤，就可以展現層次穿搭。

製造亮點

國外許多部落客都會全身黑或白，搭配一雙比較突出的鞋子或是帽子，甚至襪子都可以當作一個亮點。全身黑的穿著配上一雙亮色系的鞋子，就可以為整體造型打造一個吸睛的亮點。

配件不無聊

黑白的選色基本上是真正的百搭，不論是戴帽子，或背個背包，甚至是個手環、項鍊，都可以嘗試看看，帽子可以讓你更有態度，而背包可以展現戶外休閒感。

合身更俐落

黑白給人一種俐落不拖泥帶水的感覺，在衣服尺寸的選擇上當然也可以稍微合身一點，呼應黑白的俐落感，讓別人覺得你很有有精神！

Dappei 結語：黑白穿搭其實一點都不無聊！只要注意一些小小細節，即便是全黑也可以穿出態度！

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原文：誰說宅男改造很難？掌握「黑白」穿搭7個基本原則，帥氣質感立刻提升檔次

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