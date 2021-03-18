Bottega Veneta「固網電話線」飾物引爭議　定價上萬港元值得嗎？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-18 18:29

近日上架的Bottega Veneta 2021早春飾物再一次引爆網上熱話，不單時尚刑警Diet Prada連出兩帖嘲諷，就連潮流平台Highsnobiety亦禁不住發聲，令人不禁再次反思名牌、美學、定價之間的關連。

近日上架的Bottega Veneta 2021早春飾物再一次引爆網上熱話。（Bottega Veneta）

坊間經常對時裝界留下一句評論：「時裝嘅野我識條毛（春／鐵）咩？」自解構美學於時裝界抬頭開始，一眾設計師致力打破舊有框架，DECODE再重新ENCODE，高手如Martin Margiela成為百年難得一遇的時裝奇才，筆下的設計至今仍能撼動世人。然而，時裝界歷年來亦出現為數不少引發爭議的設計，教消費者嘖嘖稱奇。

歷年來引發爭議的時尚單品實在數之不盡，如Balenciaga於2017年春夏男裝出現的藍色手袋，就被網民笑指與IKEA Frakta購物袋極其神似但價格卻相差近2268倍；又如Prada及Tiffany & Co.於2017年推出的Money Clip及純銀萬字夾，兩者分別刻上「Prada」及以純銀物料製作萬字夾即定價港幣上萬元，當時同樣震驚無數網民。而要數較為近期的爭議性單品，當然就是被IKEA公開嘲諷的AMBUSH Zip Tie，索帶型設計定價高達數千元，亦令網民禁不住「黑人問號」。

IKEA公開嘲諷AMBUSH Zip Tie（IKEA）

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繼AMBUSH Zip Tie後，近日上架的Bottega Veneta 2021早春飾物再一次引發爭議：今回Bottega Veneta推出了一系列外型宛如固網電話線的飾物，定價$3,600至$15,400港元，以名牌子而言不算昂貴，但時尚刑警Diet Prada較早前卻針對其中一款立體花卉拼圈頸鏈發文抨擊，直指單在Etsy便能搜羅到極多由獨立設計師製成的同款設計，而且定價僅需$20美元（約155港元）左右，並指Bottega Veneta是新Vetements。

另一潮流平台Highsnobiety亦難得發聲，除了標題：「奢侈品品牌經常製作過貴的垃圾（LUXURY BRANDS HAVE ALWAYS MADE OVERPRICED SHIT）」外，內文更直白：「只有沒品味及太有錢的人才會買」，不留餘力地大肆抨擊。

然而，即使一眾網民「唔識欣賞」，但上述大部份潮物在上架後均全部售罄，大概只能說各花入各眼，品味這回事真的因人而異而已。而奢侈品品牌從來都不志在服務大多數人，有錢人花錢買甚麼也真的不是別人插手的事了，對吧？