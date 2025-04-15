nanamica賀京都新店限定別注　操刀設計師受Nike、North Face青睞

【nanamica／三重野龍／京都】日前由本間永一郎（Eiichiro Homma）領軍的時尚機能日牌nanamica，宣布將於本月26日在京都開設品牌全新直營店nanamica KYOTO，此店亦是nanamica關西地區的第二家店，為了慶祝京都店誕生，本間永一郎再次邀請得京都平面設計師三重野龍（Ryu Mieno）進行合作，繪製出富有藝術文化氣息的限定系列。



三重野龍為nanamica京都店繪畫限定作（nanamica）

自2003年nanamica創立以來，主腦本間永一郎一直致力設計全天候的高機能服飾，然而品牌被受追捧的原因是除了功能物料與細節設定外，作品大多透過正裝、軍裝或工裝來呈現令衣物更易「入口」。二十二年後，nanamica的作品已跨越年齡、性別限制，創作出任何人都能穿搭得宜的功能服，並在在東京代官山、神戶、福岡及紐約設立直營店，讓世界不同客人也能體驗品牌魅力。

nanamica京都店3D預想圖（nanamica）

來到本年nanamica京都新店落成，本間永一郎為隆重其事，這次再度找來身處於京都的平面設計師三重野龍進行聯乘，為這間坐落於古城的店舖創作富有日系藝術感強烈的別注Tee與帽子。設計上三重野龍選用nanamica具代表性的鯨魚作為平面圖案的輪廓，並採用有力的打圈筆觸繪畫出鯨魚外形，內裏更好像寫有猶如nanamica日文字「ナナミカ」的氣息，完滿把畫作移植到寬鬆有機棉T恤上，而帽子則以刺繡形態示人。

三重野龍為nanamica京都店繪畫限定T恤（nanamica）

三重野龍為nanamica京都店繪畫限定帽子（nanamica）

三重野龍為nanamica京都店繪畫限定畫作（nanamica）

2022年三重野龍為nanamica MOUNTAIN繪製別注：

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出生於1988年的三重野龍，於2011年從日本私立大學京都精華大學的平面設計系畢業，同年正式開展平面設計師生涯。回顧三重野龍的作品，不管是為品牌、畫廊、展覽等範疇創作主視覺設計（Key Visual）海報，他的作品均富有粗獷與細膩並存的平衡性，揮灑自如的字體與筆跡造就獨一無二的圖形，他更喜愛注入漢字元素，呈現出一幅又一幅帶有人性，筆觸自然且具有張力情緒的作品。

三重野龍主視覺設計海報：

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三重野龍於一次訪問中談過，他在文字設計上受到各漫畫大師的薰陶影響：「以前很喜歡鳥山明、大友克洋、手塚治虫、松本大洋等漫畫家」，而這些漫畫家都都繪畫出擁有複雜卻清晰的線性。另外他會使用不同工具進行加工，有毛筆、鋼筆、噴漆等，同時亦也會在日常生活中獲取靈感，包括與文字擁有相同屬性的植物、裂痕、水面、指紋等，將藝術創作更為貼地，所以多年來吸引不少品牌垂青，如Nike、The North Face、INVINCIBLE、HIGH TAIL DESIGNS、美國DC漫畫等等。

三重野龍 x Nike：

三重野龍 x Nike（IG@mienoryu）

三重野龍 x The North Face：

三重野龍 x INVINCIBLE：

三重野龍 x HIGH TAIL DESIGNS：

三重野龍 x DC漫畫：