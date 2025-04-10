意國LC23攜UMBRO重塑90年代場外足球風　你會扮演費格遜定雲格？

【LC23／UMBRO／Brokecore／聯乘】自從2024年英國運動老牌UMBRO迎來一百周年紀念，曝光率極高，更跨界別地滲進時尚界，多個令人印象深刻的聯乘項目。來到本年UMBRO仍未停步，日前再宣布聯乘意大利創意品牌LC23，大玩90年代英倫黃金時代足球風格，媲美當年備所追捧的日牌Comoli「雙鑽」別注。



LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

UMBRO聯乘Comoli：

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來到今次LC23與UMBRO的聯名，官方層面來說可謂雙方的次回合作，不過正確點卻是兩大品牌首次創作出完整系列的企劃，在整個項目中，Leo Colacicco先回顧、審視了歐洲球壇在1990年代標誌性的「場外造型」作引發，所謂的「場外」正是一眾領隊、教練、經理人、球員剛抵達球場時，但還未換上運動球衣進入綠茵草場時的正裝衣着。

前曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）（Getty Images）

前阿仙奴領隊雲格（Arsène Wenger）（Getty Images）

為了圓滿整個九十年代的足球氛圍，LC23在作品中帶來了球會領隊們均會穿用的卡其色乾濕大褸，物料用上意大利Olmetex防水棉料，右胸簡約繡上黑色UMBRO標誌與紅色字樣已非常搶眼；另外全黑修身西裝外套與短褲則利用同屬意國出產，選用被譽為世界最頂級西裝面料之一的Marzotto製作，滿載高級感與玩味，系列中更有針織球衣、領帶、波襪、金屬呔夾、旅行喼等單品。

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

不過最值一提是，Leo Colacicco與UMBRO延續足球鞋履系列，本次就選用UMBRO傳奇波Boot型號Speciali為基礎推出平底形態，一共兩色選擇也分別製成卡其麖皮版及黑色皮革版，但有趣的細節在於鞋舌位置可讓用家自行更換，其中包括LC23著名的針織作，此外Leo Colacicco還有趣地創作了球員們完場後會穿用的恢復拖鞋，而拖鞋面都注氛了針織物點綴，令今回別注相當完滿。

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

LC23聯乘UMBRO別注系列（LC23）

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來自意大利的時尚創意品牌LC23，早於2010年由主理人Leo Colacicco創立，品牌名稱源自Leo Colacicco名字的首字母與他幸運數字23，環觀LC23官方IG，已得悉Leo Colacicco是一位醉心於足球文化的資深球迷。除了年初成為顧問參與費倫天拿、LUISAVIAROMA、Kappa三方聯乘外，他一直也喜愛透過編織花卉技術重塑足球單品，當中曾自行將adidas Predator球靴移植至adidas Samba中，又跟Kappa與巴里足球會設計球衣，以及在2022年攜UMBRO推出編織花卉球靴與拼貼波衫！

費倫天拿、LUISAVIAROMA、Kappa三方聯乘：

LC23非官方客製adidas Samba：

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LC23 x KAPPA x 巴里足球會：

LC23 x UMBRO系列：