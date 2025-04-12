利用NASA月球、火星岩石樣本做服裝鈕扣　這新晉品牌竟來自印度？

【Outbreak Lab／NASA】每當談起印度，可能大家都只會想起咖哩，其實近年印度已跟時尚潮流連線，當中新晉時裝品牌Outbreak Lab就是其中一員，在剛發佈2025年秋冬季系列更令人眼前一亮，全因跟外太空相關的鈕扣細節。



Outbreak Lab利用NASA岩石樣本作鈕扣（Outbreak Lab）

Outbreak Lab利用NASA岩石樣本作鈕扣（Outbreak Lab）

Outbreak Lab 2025秋冬系列（Outbreak Lab）

環觀這幾年間，印度一眾品牌開始在全球時裝領域中成為不可忽視的單位，甚至衝出印度，而新晉品牌Outbreak Lab憑着多樣化設計，亦在本年初於巴黎時裝周期間，將作品帶到法國Showroom，一嗚驚人。

Outbreak Lab本年初於巴黎時裝周期間開設Showroom（Outbreak Lab）

Outbreak Lab在2025年的秋冬系男裝系列名為「tōweard-s」，其創作概念是透過服裝去探索未來科技與傳統工藝之間演變關係，縱然只有二十多件作品，但每款設計也完美流露出創新與復古的氣息，輪廓展示出正裝俐落感之餘，在物料、剪裁、款式上則充滿機能風。此外在染色一環，Outbreak Lab更採用實驗性自然染色技藝，這是一種生鏽染製技術，讓氧化鐵與布料自行產生反應，創作出猶如經歷過時間洗禮的紋理。

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除了感受Outbreak Lab在視覺的表達外，如細心一點去欣賞本秋冬系列，「魔鬼卻在細節」，設計團隊嶄新地將焦點放到衣物鈕扣上，一系列大大小小的鈕扣，源自NASA月球「#60025,241」與火星「#EET 79001,2」的岩石樣本，團隊將各獨一無二的岩石進行掃描並以3D打印，然後再使用石墨噴砂處理，令觸感更為自然，份屬當今相當破格的時裝理念。

Outbreak Lab利用NASA岩石樣本作鈕扣（Outbreak Lab）

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另外Outbreak Lab亦製作兩款未來感強烈的鞋款，包括Reptalon與Anarok，Reptalon是一款靈感來自爬行動物作啟發的室內赤足鞋履，整體外觀、結構凹凸不平的紋路，是利用生物模擬演算法3D打印來創造；另外Anarok則融合岩石結構，鞋履表面呈現出不規則裂縫及侵蝕細節，表達地質風化過程，其藝術創新絕不比歐、美、日等時裝大國遜色。

Outbreak Lab Reptalon與Anarok鞋履系列（Outbreak Lab）