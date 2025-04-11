2025春夏復古球鞋激戰　adidas、PUMA多款新鞋同時玩花舊化技術

【adidas／PUMA／舊化／波鞋】自從Balenciaga上月發佈PUMA SpeedCat聯乘系列，以舊化手法重塑球鞋的潮流再度回歸，近日除了PUMA外，其「弟弟」adidas也加入戰團，這次《一物》結集本周兩大品牌的全新舊化波鞋作主題，看看各位又喜歡那款作品呢？



由上年開始，誕生於1999年的PUMA SpeedCat氣勢可謂一時無兩，時至本年其熱潮依然有增無減，最近就連日本著名球鞋店ATMOS為慶祝二十五周年誕生，也透過女裝支線ATMOS PINK與PUMA合作，設計出滿載女生味的別注PUMA SpeedCat，鞋面採用粉紅色麖皮加強時尚感，並移植代表賽車摩打機器的金屬粉末塗層，也呼應賽車時彌漫擴散煙霧，而灰色鞋底則源自賽道上瀝青車胎痕跡，為圓滿整個企劃更邀請日本業餘女賽車手、KOL織戸茉彩（Maaya Orido）作親身演繹。

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日本業餘女賽車手、KOL織戸茉彩（Maaya Orido）作親身演繹（ATMOS）

ATMOS聯乘款外，於2021年由PUMA致力將傳奇作品進行重塑的NeverWorn系列在近日也帶來第五回，今次PUMA繼續把舊檔案中的傳奇鞋款再次賦予新生命，四款新作包括SpeedCat、GV Special、KING Indoor與Brasil，各鞋作均以春夏色調為本，但值得細味的地方是其舊化技術，鞋底上注入泛黃加工，鞋面則製作成類似洗水脫色的效果，其以假亂真的復古風格相當仔細，仿如真實的Deadstock外觀。

PUMA NeverWorn V系列：

PUMA NeverWorn V系列（PUMA）

PUMA NeverWorn V系列（PUMA）

PUMA NeverWorn V系列（PUMA）

眼見「大哥」PUMA玩舊化那麼出神入化，「細佬」不甘示弱，這周內adidas也聯同巴黎年輕設計師Philéo Landowski與台灣單位INVINCIBLE合作。首先介紹一下這位年僅22歲卻大名鼎鼎的Philéo Landowski，小時候在巴黎哲學家、作家和藝術家的特殊環境中長大，然而他的曾祖父正正是為巴西里約熱內盧製作耶穌像的著名雕塑家Paul Landowski，家世顯赫的Philéo確實遺傳不少藝術基因。

Philéo Landowski聯乘adidas ADIZERO EVO SL（Phileo）

Philéo Landowski（Phileo）

來到2017年，Philéo Landowski毅然加入CELINE，於Phoebe Philo時代當上實習生，首次接觸、了解何謂時裝，兩年後，他成功創立個人品牌PHILEO，更立即被Dover Street Market相中，當刻開始PHILEO鞋品就一直在DSM售賣，也不時攜COMME des GARÇONS聯名設計鞋作，其後Philéo Landowski亦於2020年成為Salomon Sportstyle部門的藝術顧問，設計出為人熟悉的Speedverse PRG。

Philéo Landowski聯乘Adidas ADIZERO EVO SL藝術裝置（Phileo）

繼上年Philéo Landowski攜同adidas推出adidas SUPERSTAR 82後，這次雙方就透過人氣ADIZERO EVO SL為媒介，跑鞋上滿佈黑色舊化紋理，呈現出一種骯髒感，表達出鞋履與跑手一同經歷很多賽事的概念，把純潔風植入粗獷氛圍。

Philéo Landowski聯乘adidas ADIZERO EVO SL：

Philéo Landowski聯乘adidas SUPERSTAR 82, 2024：

Philéo Landowski聯乘adidas SUPERSTAR 82, 2024（Phileo）

除此之外，作為adidas最高支線Consortium的長期夥伴，今次INVINCIBLE的聯名絕對令人眼前一亮，本回兩大品牌沿用七十年代經典手球鞋Handball Spezial為基礎，設計上為了將原汁原味又不失創意的前提發揮，鞋身選用亮麗柔軟皮革配搭「T頭」麖皮，令鞋身展示修長、扁平形態，此外創作大玩復古風，將生膠鞋底融入氧化效果，加上白、黑兩款均有着不同設定，白色版三間以透氣孔展現配合麖皮鞋踭；而黑色則為INVINCIBLE獨家限定版，三間與鞋踭都採用「龜裂化」皮革製作，但值得一提的是，無論黑、白款的皮革邊位也刻意營造出自然切割，沒有進行修邊，然而這樣的細節更具舊化感。

INVINCIBLE聯乘adidas Consortium Handball Spezial（INVINCIBLE）

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