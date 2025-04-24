香港時裝節2025｜Johnson Chong聯乘X-Pac® 機能性時尚美學

【香港時裝節/Fashion InStyle】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



這次邀請設計師Johnson Chong分享，他將戶外常用的機能科技物料X-Pac®融入城市日常服裝，展現時尚美學。



X-Pac®物料不僅防水，還具備出色的透氣性（X-Pac®）

近年，Urban Outdoor與Gorpcore等戶外時尚風潮席捲全球，這些風潮將傳統上以專業活動為主的戶外服裝，轉化為兼具機能性與舒適性的時尚設計，讓服裝既能適應戶外環境，又能在城市中穿梭自如。

本地設計師Johnson Chong（莊凱浩）是品牌Yamaguest的主理人，品牌名稱Yamaguest由『Yama』（やま，日文意為山或丘）和『Guest』（ゲスト，意為客人或來賓）組成，寓意當你置身大自然時，便成為一名『山客』，設計滿足野外與城市生活的雙重需求。

Johnson今次參與NEXT@Fashion InStyle系列是時尚與功能的結合體，打造出高機能性的輕便服裝。（陳葦慈 攝）

說到今次設計主題，Johnson表示：「概念來自我對機能與美學的研究，適合香港、都市生活，又具備戶外服裝設計元素，簡單形容，就是functional與fashionable的結合體，打造出高機能性的輕便服裝。」Johnson一直熱衷於研究戶外服飾的各種機能物料。但由於Yamaguest主打大眾價格市場，他鮮少有機會使用專業級物料。這次參與『NEXT@Fashion InStyle』，他終於能一展所長，選用專業級機能物料。雖然市場上有Dyneema、CORDURA、SOLOTEX等機能物料，但他對X-Pac®情有獨鍾，將之用作這系列設計的核心。

X-Pac®機能科技物料具備不同功能（X-Pac®）

X-Pac®究竟有什麼獨特之處吸引了Johnson？X-Pac®是一種由Dimension-Polyant開發的高性能物料，專為戶外和極端環境設計，這種物料以輕量化、高強度和防水性能見稱，物料表面的菱形格紋理讓人一眼便認得出來，辨識度非常高。「基於過往曾設計背囊產品，X-Pac®普遍也是運用在戶外包袋上、甚至帆船工具上，這次希望有新突破，將X-Pac®與其他功能性物料結合，應用於服裝設計。」Johnson解釋道。

Johnson一直熱衷於研究戶外服飾的各種機能物料（陳葦慈 攝）

X-Pac®的獨特性還體現在其靈活性與適應性，輕量化特性讓使用者幾乎感覺不到負擔，非常適合長時間戶外活動，同時具備高強度纖維則能在崎嶇環境中抵禦磨損與撕裂。Johnson將X-Pac®應用於服裝設計，突破傳統物料界限，並符合他『人性化設計』的理念。X-Pac®不僅防水，還具備出色的透氣性，即使在香港潮濕的氣候下，這種設計依然能保持舒適。

Johnson今次參與NEXT@Fashion InStyle設計草圖（香港貿發局）

除了堅固和防水，抗污性和穩定性是X-Pac®另外兩大優點，特別是後者，層壓結構能保持形狀，不易變形，這對服裝設計尤為重要，能保持高度功能性又不失時尚輪廓，正好體現了Johnson的設計風格特點：「比例上時尚佔60%，而功能性則佔40%。現今時尚設計世界，這絕對是一種大趨勢。」活動顧問Han Chong給予不少寶貴意見給Johnson，尤其是物料上的應用，因為以「設計大於成本」是難能可貴的機會，能實踐比較大膽的想法。

由於X-Pac®有分為不同款式編號，今個系列Johnson主打兩款：VX07和LS21，「VX07是複合布料，具交叉型是纖維網格，使整體更挺身和耐磨，至於LS21更輕更薄，他結合兩種型號的X-Pac®，增加系列的設計靈活性。」圖案印花採用3Layer布料，「是市面上常用的防水透氣布料，但將其與X-Pac®混合使用則較為少見。」Johnson將過往設計背囊經驗轉化到衣服，並以時裝設計手法來呈現，「希望通過服裝設計解決人們在生活中遇到的問題」。

Johnson的戶外機能系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。

#BeNEXTready

「香港時裝節Fashion InStyle」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4hMASYi

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