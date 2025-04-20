UMBRO聯乘巴西街頭單位CARNAN　走出歐日別注迎來熱情森巴足球風

【UMBRO／CARNAN／Blokecore／聯乘】於上周英國運動老牌UMBRO首度聯乘意大利創意單位LC23，重塑90年代英倫黃金時代的一眾領隊、球員「場外造型」後，本周UMBRO再宣布帶來另一聯名，本次這百年品牌更衝出歐洲，前往視足球為國技、與文化，更是球星搖籃的巴西，攜同街頭服品牌CARNAN合作設計全新別注系列，誓將森巴足球信仰注入時裝。



UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

在這兩年間身為運動界聯乘皇者的UMBRO，其目標相當清晰，除了集中在本業，推出足球裝備外，已多次跨界別地踏進時尚領域，找來世界各個時裝單位多元化地推廣足球運動，今次UMBRO更來到與足球已劃上等號的南美，跟創立於2018年的CARNAN一同進入森巴足球世界，並以葡萄牙語「Efeito Amuleto」（護身符效應）命名，把巴西根深蒂固的足球元素結合街頭造型呈現。

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

對巴西人民來說，足球經已超越了一種運動的存在，不僅是球員天賦或場內戰術表現，亦是儀式，這關乎一個手勢、一種姿態、一件球衣，甚至球員們身上一件「護身符」都足以改變場上與球員命運，而這次兩大品牌就是圍繞着這種無形的信仰氛圍進行創作。

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

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細看聯乘系列，雙方將整個造型氣氛帶回復古風狀態，UMBRO的雙鑽標誌配合CARNAN設計如護身符輪廓的隊徽，移植到分別代表主場的奶油色短袖及寶藍色作客長袖的Polo領波衫中，球衣中更隱約看到兩大品牌的聯名標記Monogram設定，另外CARNAN也迎來英倫感強烈的綠、紅、黃格紋套裝，亦巧妙地運用菱格Logo製作不同街頭牛仔服及休閒運動裝，讓設計能百搭地滲進日常穿搭中，令球迷們可無縫地着用作品穿梭球場看台與城市。

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN系列（CARNAN）

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服裝以外，UMBRO也為CARNAN製作兩雙別注球鞋，一款是全黑草場釘Boot，由皮革與針織素材結合製作，鞋底位置印有CARNAN字樣；此外則是全白球鞋Speciali LT，鞋面採用天然皮革製成，鞋側燙上CARNAN金字，EVA內墊更採用SOFT TOUCH技術，提供最大柔軟感，但較可惜是這是一款網球鞋，不過如用來襯上今回聯名均絕對匹配。

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN草場釘靴（CARNAN）

UMBRO聯乘巴西街牌CARNAN草場釘靴（CARNAN）

CARNAN聯乘UMBRO Speciali LT鞋款：