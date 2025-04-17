本地獨立玩具單位便利店主題限定作　麥精、蛋撻港式情懷Cult公仔

【PMQ玩嘢祭／獨立玩具／潮流／盲盒／活動】近年，本地玩具界Labubu的人氣度持續高企外，每年總收益更是「億億聲」，為不少香港玩具設計師打下強心針，希望成為下位龍家昇（Kasing Lung）。近日就有四位香港玩具設計師在PMQ舉行的「PMQ玩嘢祭」中釋出全新會場限定作品，每款玩具散發着本土地道文化，可能下一個Labubu就在此！



本屆「PMQ玩嘢祭」以玩具便利店作主軸，跟四位本地設計單位Club Babo、Don't Cry In The Morning、LeeeeeeToy與Mr.Giraffe進行聯乘會場限定搪膠公仔，為切合這次主題，四款別注作品均大玩港式元素，另有其他盲盒玩具，今個復活節假期讓大家「玩」個夠。

首先介紹的是Club Babo，這個單位向來都喜愛創作富有趣味性的玩具，從舊物、次文化與大自然中擷取靈感，將手工雕刻、服裝和藝術等元素移植到品牌標誌角色Flat Cat身上，這次Club Babo就以香港一眾八、九十後熟悉的懷舊樽裝「麥精」為設定，融入到Flat Cat身上，相當具本地特色。

Club Babo「麥精」Flat Cat：

Club Babo「麥精」Flat Cat（PMQ元創方）

Club Babo Flat Cat其他作品：

第二款是由香港藝術家ASA與Poppy於2013年共同創立的Don't Cry In The Morning，一直利用復古搪膠香港玩具作品牌特色，亦注入懷舊日本氣氛，展示出色彩繽紛的怪獸、招財貓、機械人等角色，來到今次，品牌為PMQ玩嘢祭限定推出的就是名為「Soda熊寶寶BoBo」的公仔，顧名思義是透過梳打汽水為靈感，全身粉藍色更手執一杯橙汁，可愛萬分！

Don't Cry In The Morning「Soda熊寶寶BoBo」：

Don't Cry In The Morning其他作品：

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至於LeeeeeeToy設計的港式蛋撻玩具，是夫妻檔Lewa與Lego作品，兩位一直迷戀六、七十年代香港製玩具的輝煌歷史，所以一直堅持利用昔日人氣搪膠這主要材料來生產手工玩具，各種古靈精怪的作品充滿童心且具趣味性，而今次限定玩具亦大玩本地特產美食蛋撻，令人垂涎欲滴，散發香港原創味道！

LeeeeeeToy港式蛋撻玩具：

LeeeeeeToy港式蛋撻玩具（PMQ元創方）

LeeeeeeToy其他作品：

最後一款場內別注則是本地插畫家Kafka Poon的創作，由他繪製的Mr. Giraffe擁有無窮生命力，這長頸鹿先生的世界觀設置是位在東京都上野公園動物園裡工作的「打工仔」，縱然生活刻板但為人非常幽默、有趣，今次Mr. Giraffe更身穿便利店綠、橙、紅工衣，掛上耳機，化身成便利店職員，親身演繹出香港上班一族的日常！

Mr. Giraffe便利店職員：

Mr. Giraffe其他作品：

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一連四天的「PMQ玩嘢祭」，除了以上各每日限量發售的搪膠玩具外，也結集超過三十個來自本地、澳門、首爾、深圳及新加坡的原創潮流玩具品牌一同展出，大會亦再與以上四位本地設計師加推限量版迷你搪膠公仔盲盒，同場還有不同分享會、工作坊供大家參加，誓把本地潮流文化推向高峰！

一連四天於復活節舉行的「PMQ玩嘢祭」（PMQ元創方）

同場還有不同分享會、工作坊供大家參加（PMQ元創方）

「PMQ玩嘢祭」

地點：PMQ元創方地面廣場

日期：2025年4月18至4月21日