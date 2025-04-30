KENZO X Converse結合東洋美學與街頭風格！千元潮流精品輕鬆入手

KENZO近年在潮流圈屢屢製造話題，繼與藝術家Verdy、Futura 2000合作後，近日再度攜手運動品牌Converse，推出以經典Chuck 70為核心的聯名系列，結合東洋美學與街頭風格，展現復古與現代的時尚碰撞。 該系列於4月19日發售，在發售前 COOL搶先帶大家近賞這系列鞋款的細節！



原來選擇Converse Chuck 70系列是因為⋯⋯

本次聯名系列以藝術總監Nigo熱愛的Converse Chuck 70為核心，推出一款高筒與兩款低筒設計。

本次聯名系列以藝術總監Nigo熱愛的Converse Chuck 70為核心，推出一款高筒與兩款低筒設計。 （KENZO）

近賞KENZO X Converse Chuck 70系列

首先為Chuck 70 Low的部分，延續Converse標誌性80年代復古風格，像是：含鞋側翼的幾何縫線設計、刻意仿舊的Chuck Taylor印刷徽章⋯種種細節突顯這系列不凡之處。此外，鞋面部分則有KENZO招牌「Hana Leopard」印花裝飾，增添俏皮感。

Chuck 70 Low 共推出櫻花粉與軍綠兩個配色。（COOL潮流生活網授權使用）

▼Chuck 70 Low共推出櫻花粉與軍綠兩個配色，繫帶系統上綴有全新Boke圖騰金屬吊飾，為鞋款增添層次感。值得留意的是，本次聯名鞋盒亦有綴有Boke圖騰裝飾，處處可見品牌的用心之處。

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除了Chuck 70 Low外，本次合作亦推出了另一款Chuck 70 Hi，同樣延續Converse標誌性80年代復古風格，高筒鞋款以奶油白底搭配黑黃相間的「Hana Leopard」印花裝飾，在視覺上呈現更加亮眼俏皮的風格，值得留意的是，鞋側的Boke圖騰金屬吊飾，在鞋款上有著畫龍點睛的效果。

高筒細節部分，中底特別以和鞋面相同的黃色線條點綴，鞋後跟的黑標部分除有Chuck 70系列標誌性標誌，還有KENZO Logo以示身份。

據悉，Converse x KENZO聯名系列Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，售價為1050港元；至於低筒櫻花粉與軍綠色鞋款則為1000港元，喜歡的朋友千萬別錯過了！

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