聯乘Converse只是小菜一碟？Tyler the Creator私下穿搭更顯叛逆

還記得 Converse 和 Golf Wang 聯名系列搶到翻掉的盛況嗎？色彩繽紛加上側邊小花圖騰，Tyler the Creator 攜手 Converse 創造新一波不一樣的潮流，替時尚圈注入叛逆反骨的態度。不過除了聯名鞋款以外， Tyler the Creator 私下的穿搭也是大眾焦點，擅長運用大膽鮮明的色彩，搭配不同單品的他，替死板的街拍帶來一點活力，男孩們，想穿的跟別人不一樣，看這篇就對了！

穿搭技巧一：動物紋 Mix 大膽配色

不只有女生能駕馭動物紋，看看 Tyler the Creator 運用一件簡單白 T，一條大項鍊 ，搭配醒目紅色夾克，看似簡單的搭配，卻因為顏色的選擇讓他脫穎而出。

▼▼▼ Tyler the Creator愛以動物紋搭配大膽的配色，按下圖看看他如何駕馭動物紋​：

穿搭技巧二：撞色搭配

Tyler the Creator 很喜歡飽和顏色的搭配，不選擇保守的黑、灰、白顏色，他反而用撞色以及多層次穿搭形塑自己的風格，藍色西裝外套裡面搭配一件綠色針織衫，你們沒想到的搭配， Tyler the Creator 都想到了。

▼▼▼Tyler the Creator的撞色搭配往往是大家所意想不到的，按下圖看看他獨有的顏色搭配​：

穿搭技巧三：涼鞋配襪子

別再說涼鞋配襪子是韓流了，人家 Tyler the Creator 可是鍾愛這種搭配，上半身不論休閒襯衫或者正式套裝都可以搭上白襪及涼鞋，除了實穿之外更可以展現復古態度，你們甚至可以選擇來雙亮色襪子搭配涼鞋，你就是下個街拍焦點。

▼▼▼誰說涼鞋配襪子是韓流？按下圖看看Tyler the Creator展現的復古態度：

結語： 除了在音樂上的成就之外， Tyler the Creator 用自創品牌的成功宣告世界他在時尚圈的地位，叛逆又童趣，反骨又不羈，搭編覺得大家就是缺少一種勇氣，願意不顧他人眼光，追求自己所想穿的時尚，看完 Tyler the Creator 的穿搭，你是否也對於搭配有更多想法了呢？

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原文：只知道 Golf Wang？主理人 Tyler the Creator 教你怎麼穿出叛逆與時尚

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