Converse帆布鞋｜盤點4大經典鞋款　潮流人增高必備Run Star Hike

Converse 可說是每個型人鞋櫃中必備的鞋款，無論喜愛何種風格，Converse 都是標配般的存在，然而，大多數人似乎只對火遍全網的 Chuck 70s 熟悉，其實 Converse 還有許多十分具有歷史意義與討論度極高的網紅鞋款。今回，就讓搭編介紹給你 4 雙來自 Converse 的經典好鞋，介紹他們歷史給你聽聽吧！



潮人必備的Converse，又點止Chuck 70s系列，旗下的All Star、One Star、Jack Purcell和Run Star Hike亦不容錯過，睇啱就盡快入手啦！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Dappei 結語：

Converse 在編輯心中一直佔有獨特的地位，除了 All Star 是小時候的回憶外，眾多精彩的聯名也都讓編輯印象深刻，百搭的外型也讓搭配更為輕鬆上手，是所有喜愛穿搭的初學者必須入手的經典品牌之一，雖於 2003 年被 NIKE 收購，卻也共享了諸多 NIKE 的專利科技，從 Flyknit、Lunarlon 中底科技，到最近的 React 中底，經典與科技的結合，也讓消費者有更多優質的選澤。



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延伸閱讀：

別再只會穿黑白色 Converse！來點不一樣的「特殊色系帆布鞋」，百搭程度讓你通通想包色！

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原文：除了人腳一雙的 Chuck 70s，這些「Converse 經典鞋款」錯過真的虧大了，還不認真選出錢錢的形狀！

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