球星穿搭｜Anthony Edwards 5套私服拆解！教你用adidas單品搭配

NBA明尼蘇達灰狼當家球星安東尼愛德華茲「蟻人」（Anthony Edwards）在場上的爆發力早已有目共睹，然而，他場下的私服穿搭同樣備受矚目。



從運動街頭風到正裝質感，每一次現身都像在走伸展台。這回就一同解析Edwards如何以adidas單品及巧妙配件，打造出專屬於他的穿搭哲學！

按圖看Anthony Edwards穿搭造型！

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Anthony Edwards 私服穿搭 1. 紅黑撞色運動風，巧妙利用街頭混搭！

首套造型以紅色棒球外套作為視覺焦點，衣身以絨布材質搭配皮革袖管，細節中蘊含層次。外套上的粉色刺繡圖案增添玩味，內搭灰色長版T-Shirt與黑色機能長褲，營造鬆弛又不失輪廓的整體線條。腳踩紫白配色球鞋，完成街頭混搭感。重點配件方面，Edwards配戴的是adidas DUNAMIS Sunglasses單車太陽眼鏡與珍珠項鍊，讓整體造型更具個性與時尚張力。

Anthony Edwards 私服穿搭 1. 紅黑撞色運動風，巧妙利用街頭混搭！（Facebook@Anthony Edwards）

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Anthony Edwards 私服穿搭 2. 全黑皮革風格，暗黑系的俐落代表！

在這套穿搭中，Edwards以全黑造型展現低調中的張力，黑色皮革外套搭配同色系長褲，營造出俐落有型的視覺輪廓，再次配戴經典adidas單車太陽眼鏡與黑色棒球帽，進一步呼應他作為品牌代言人的鮮明個人標誌。腳上所穿的Wales Bonner x Adidas Originals Samba更是亮點所在，其鱷魚壓紋細節巧妙呼應整體造型質感，也突顯出Edwards對鞋履設計與細節品味的高度講究！

Anthony Edwards 私服穿搭 2. 全黑皮革風格，暗黑系的俐落代表！（IG@outfitcent）

Anthony Edwards 私服穿搭 3. 簡約穿搭，配件成為關鍵角色！

灰色帽T搭配adidas運動長褲，展現出近乎隨性的日常風格，然而在黑色棒球帽與標誌性的單車太陽眼鏡點綴下，整體造型瞬間被拉升出俐落層次。這款太陽眼鏡早已成為Edwards的靈魂單品，不論任何造型皆能見其身影。這一套也正好詮釋了：「配件選得好，穿搭煩惱少。」不需要堆疊繁複的單品，就可以展現不容忽視的時尚氛圍。

Anthony Edwards 私服穿搭 3. 簡約穿搭，配件成為關鍵角色！（IG@theanthonyedwards_）

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Anthony Edwards 私服穿搭 4. 格紋襯衫與撞色搭配！

這套造型中，他選擇以黑白格紋襯衫搭配咖啡色直筒長褲，腳踩白色球鞋，耳上則配戴黑色耳機，簡約卻極具辨識度。整體以低調撞色展現出視覺層次，展現Edwards能在不同風格中來去自如，也進一步體現了對穿搭細節的敏銳掌握！

Anthony Edwards 私服穿搭 4. 格紋襯衫與撞色搭配！（IG@theanthonyedwards_）

Anthony Edwards 私服穿搭 5. 正式與休閒混搭，品味藏在不經意中！

最後一套則呈現出偏正式的休閒風格，Edwards選擇以淺棕色針織上衣搭配白色長袖襯衫，刻意將襯衫衣擺外露，堆疊出細膩層次。下身則以灰色條紋長褲結合黑色皮鞋，整體色調柔和極具質感，也映襯出他私下沈穩、內斂的一面。

Anthony Edwards 私服穿搭 5. 正式與休閒混搭，品味藏在不經意中！（IG@theanthonyedwards_）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】