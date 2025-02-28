球星穿搭｜SGA五款私服穿搭分析　LV、Chrome Hearts高端精品混搭

NBA奧克拉荷馬雷霆球員基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近期釋出首雙Converse簽名球鞋！然而，每回一現身球員通道時，他的私服穿搭同樣引人注目，似乎就在告訴全球廣大的籃球粉絲他才是「NBA穿搭第一人」！看完以下Shai各樣不同打扮後，相信你也會是如此認同他的風格品味。



NBA球星Shai Gilgeous-Alexander時尚穿搭技巧：

1. 高端精品混搭

2. 黑魂風格詮釋

3. 繽紛街頭展現

4. 復古嬉皮風格

5. 經典美式復古



基捷斯阿歷山大（以下簡稱Shai）在2018年的NBA選秀中以第11順位被夏洛特黃蜂給選中，但隨即就被交易至洛杉磯快艇，在快艇度過一年菜鳥球季後，他就被當作球員籌碼送至奧克拉荷馬雷霆直至現在。在2021年年中之時，Shai更與雷霆隊簽署了一份5年1.72億美元的頂薪合約，已經化身成為了球隊中的主要核心。

在2021年年中之時，Shai更與雷霆隊簽署了一份5年1.72億美元的頂薪合約，已經化身成為了球隊中的主要核心。（IG@shai）

撇除Shai在球場上的亮眼表現外，他在場下的私服穿搭更是引起許多粉絲的討論，甚至還被許多外國媒體爭相採訪。以下就讓我們透過五個不同面向來看看這位雷霆少主的各樣穿搭示範。

1. 高端精品混搭

Shai過去就曾提過關於NBA球星們能夠入手許多精品時裝其實並不需要感到太過意外，但是在這之中卻要找出屬於自己的與眾不同。從他的身上可以發現LV、Chrome Hearts等高端品牌，而他透過自己對於潮流風格的獨到見解，讓整體展現出更多屬於年輕人玩味性的打扮示範。

2. 黑魂風格詮釋

如果不知道怎麼穿的話，全身黑色One-Tone配色的打扮絕對是再簡單不過的選擇，恰好Shai就是這方面的好手。透過基礎較合身的上身單品作為基底，利用較蓬鬆的背心及外套進行層次搭配外，也增加自身的視覺份量感。此外他也會搭配項鍊為全身創造出更多細節亮點，也讓較沉悶的黑色穿搭更有記憶點。

3. 繽紛街頭展現

4. 復古嬉皮風格

想走復古嬉皮風，最近話題度超高的喇叭褲絕對不能少！不只拉長比例、修飾腿型，SGA 的穿搭更點出關鍵，就是讓褲管巧妙遮住你的球鞋，增添一絲神秘感！另外，選對版型更是關鍵，臀部與腿部的空間拿捏要剛剛好，建議新手們一定要試穿再下手，挑對了直接讓你的穿搭Level Up，時髦感瞬間拉滿！

4. 復古嬉皮風格（IG@shai）

5. 經典美式復古

SGA也常以格紋或條紋外搭，營造出濃濃的復古氛圍，再加上他對色彩的拿捏，更是讓整體穿搭大大加分！像是簡單的格紋襯衫搭配牛仔褲與球鞋，都是日常隨手可得的單品，但挑選襯衫的版型可是一大關鍵。SGA特別建議選擇寬版剪裁，不僅能修飾身形，還能讓穿搭更有層次感！如果平常不確定怎麼搭，不妨內搭素T，再套上一件格紋襯衫，踩上球鞋就能輕鬆出門，簡單又有型！

5. 經典美式復古（IG@shai）

在Shai的打扮中很常出現街頭風格的裝扮，而他也會運用各樣繽紛配色呈現，不管是搶眼的寶藍色、粉紫色或是鮮豔撞色花紋等，都讓Shai直接在經過球員走道時成為了最搶眼的代表，同時他還會在腳上搭配眾多如Off-White x Nike系列爆款聯名球鞋，添加自身不同看點，成為球鞋世代下指標性的NBA球員穿搭代表。Shai 曾說過：「時尚是我熱愛的一大部分！」從他的親身打扮就可看出這位NBA球星是多麼具有自己的風格想法，下次在 Shai上場打球前，不妨也來好好注意他的特色打扮。

延伸閱讀：

Nike Kobe 5 Protro Year of the Mamba 曼巴之年全新「黑魂配色」釋出！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】