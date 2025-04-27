男生穿搭｜今夏必學5種穿搭風格！鏤空上衣、波衫、Jorts當道！

隨著天氣愈來愈熱，夏天即將到來！在這個不開冷氣會融化的季節，男生最愛的單品非「背心」莫屬，舒適、透氣又方便。但是，涼快歸涼快，穿搭風格還是要到位！



今天編輯精選了5套今夏必學的穿搭風格，從街頭感十足的球衣穿搭、到歐美穿搭博主的必備的Jorts七分褲造型，讓你在陽光下也能自帶酷帥風格氣場！快來一起看看吧！

2025夏季男生必學5種穿搭風格！

1. 鏤空潮人最懂穿：透氣上衣搭配術！

夏天怕悶熱？那你一定要試試「鏤空單品」。像是針織背心、針織Polo、甚至是鏤空罩衫，一穿上直接涼感升級，時尚加倍！內搭白T不只能增加層次感，也讓整身穿搭變得更有個性。下身不管搭牛仔褲還是西裝短褲都超百搭！

2. 上短下長神級比例：工裝襯衫這樣搭才帥！

別再只穿寬大Oversize的工裝襯衫了！今年流行的是「上短下長」的反差比例穿法。選一件短版工裝襯衫，裡頭內搭白背心或不同顏色的短 T，立刻有層次又不悶熱。褲子則交給Baggy Jeans或寬鬆七分褲，不僅拉長比例還充滿街頭感！

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3. 足球衣才是今夏潮流主角！

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誰說球衣只能穿去踢球？現在「足球衣」早已進化為潮人衣櫃必備單品！吸汗材質與搶眼設計，還有那合身版型完全不用擔心不好搭，下身可以選擇西裝短褲、Baggy Jeans或七分褲，這樣穿保證潮味直接升滿！

4. 迷彩復古重出江湖，軍事風穿搭全面回歸！

4. 迷彩復古重出江湖，軍事風穿搭全面回歸！（IG＠shop_nextinline）

Y2K、Gorpcore持續燃燒，連迷彩圖案也一起火起來！靈感來自大自然的迷彩元素，無論是帽子、褲子還是外套，都能輕鬆打造粗獷又有態度的街頭Look。穿上迷彩，不只向 80、90年代致敬，更是一種穿搭反叛精神！

5. Jorts當道！歐美潮人都在穿的闊腿短褲！

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Jorts名字的由來是Jeans結合 Shorts，也就是「丹寧材質的中長短褲」，歐美穿搭博主必備的時尚單品！Jorts有一點復古感，但版型寬鬆、涼爽實穿，上身建議搭配短版或合身單品，比例才不會壓身高。不想撞衫又想有型？這套一定要筆記！

別再讓「熱」成為你穿搭的藉口，今年夏天，就用這5套風格穿出屬於自己的個人時尚！趕快筆記下來吧！

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