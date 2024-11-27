韓流第一人權志龍究竟有何魅力？一文看清8大G-Dragon穿搭特色

社群網路無遠弗屆的影響力造就出當今無數KOL的出現！這些具有影響力的意見領袖們，藉由「時尚帶貨」、「流行話題」等為自身添加更多價值，進而成為無數粉絲擁戴的偶像。



今回就要帶你一覽「韓國流行天王」權志龍G-Dragon身上又有哪些個人特色的時尚重點。日前GD正式回歸，發佈個人全新單曲《POWER》，播放鍵一按，讓全球的V.I.P們大喊：「這就是熟悉的權志龍！」

8大G-Dragon穿搭特色（按圖看清）

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GD穿搭特色總覽：

1. 無可取代的個人標誌「雛菊」！

2. 細節成就亮點的「珠寶銀飾」！

3. 球鞋誰都有但你有「手繪球鞋」嗎？

4. 沒有性別之分的「女裝男穿」！

5. 千變萬化的頂上必備「帽款」！

6. 人體行走招牌多變「髮色」！

7. 出門身上一定要有「這包」！

8.「多層次打扮」為自身更加分！



GD穿搭特色 1. 無可取代的個人標誌「雛菊」！

在G-Dragon身上你可以時常發現「雛菊」這項重點圖騰。（IG@xxxibgdrgn）

在GD身上最為頻繁出現的就屬「雛菊」這項個人代表特點！結合雛菊花語「和平 Peace」的寫照，與其個人品牌PEACEMINUSONE有著相互呼應的意味，所以不管是GD服飾上的扣環、銀飾或者是別針等等，都呈現出雛菊特色樣式，從細節裡展現個人的代表關聯。

GD穿搭特色 2. 細節成就亮點的「珠寶銀飾」！

珠寶飾品等都是G-Dragon身上不可或缺的重點單品。（IG@xxxibgdrgn）

對於許多男生來說「乾淨俐落」的穿搭是他們所追求的，但「魔鬼藏在細節內」想要呈現更多個人風格的話，不如開始學習利用各項飾品刻畫重點。GD本人無論是手上、耳朵或是頸部都會利用戒指、手環、耳環及項鍊等等，表露出GD個人對於穿搭細節的重視。

GD穿搭特色 3. 球鞋誰都有但你有「手繪球鞋」嗎？

手繪球鞋呈現出GD滿滿的創意性與個性（IG@xxxibgdrgn）

在如今的球鞋大時代裡，每人上腳的各款爆款球鞋早就成為標配，但想要從中脫穎而出成為獨特的亮點，不妨學習GD在球鞋上增加自己的「手繪圖樣」。GD在他個人的上腳鞋款中注入不同的繪畫圖案，充滿著童趣且繽紛的圖騰，也成為了GD身上的重點時尚標記。

GD穿搭特色 4. 沒有性別之分的「女裝男穿」！

現今有許多品牌都在提倡「中性」服飾，而GD更是身先士卒成為「女裝男穿」的表率。前陣子GD擔當DAZED KOREA封面人物時，就親身演繹了許多CHANEL女裝男穿的無違和穿搭趨勢。而透過GD的影像力，也讓許多人更能不受「性別」的制約，大膽且前衛的為自己展現個人風采。

GD穿搭特色 5. 千變萬化的頂上必備「帽款」！

GD喜歡利用各樣貌款如水兵帽、毛帽、漁夫帽等讓自身造型更加完整。（IG@xxxibgdrgn）

GD不只在服裝造型上有看頭，同時他更沒有忘記自己的頂上。喜歡利用各樣帽款如水兵帽、毛帽、漁夫帽等讓自身造型更加完整，同時配合上個人標誌性的雛菊元素，交織出重要的個人特色展現。

GD穿搭特色 6. 人體行走招牌多變「髮色」！

幾乎沒有哪種髮色是G-Dragon無法駕馭的！（IG＠carinalau1208）

不只利用多樣性的帽款變化來呈現更多元的頂上搭配，出道至今GD也時常透過染髮來呈現不同亮眼的頂上造型，不管是吸睛的紅色、橘色或綠色等，就算是低調的黑髮，也呈現出每段時期GD個人的特色變化。

GD穿搭特色 7. 出門身上一定要有「這包」！

重點小包不只有實用度，還可以陪襯出身上亮點。（IG@xxxibgdrgn）

窺探GD身上重點配件，那一定會有「包款」這項重點單品。不管是肩背的小包或是手拿的大包，GD透過這類型的單品為自身增添更多份量，同時他更會在這些包款上隨性作畫，為這些精品包寫滿個人的特色花樣。

GD穿搭特色 8.「多層次打扮」為自身更加分！

GD身上不管是以黑色為底，或是亮色調來呈現的搭配，都可以發現他經常會利用「多層次」這項重點打扮技巧，來讓整體服裝產生更多豐富的疊加視覺效果，也能為GD本身較為纖細的身材增添較為厚實的搭配感受。從上述這八點加上自身對於時尚潮流的敏銳度才塑造出GD個人無與倫比的重點穿搭特色。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】