神射手K湯臣轉戰達拉斯獨行俠矚目萬分！3穿搭技巧簡約鬆弛感拉滿

籃球最高殿堂NBA中臥虎藏龍，每位球員的籃球實力不僅是世界頂尖外，同時他們私下更能說是時尚穿搭代表。不少球星們在經過球場通道時的私服裝扮，總是會在社群媒體上引來一陣話題討論。此回【NBA球星穿搭】便將焦點對焦於達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的K湯臣（Klay Thompson）。



Klay Thompson是誰？

K湯臣（Klay Thompson）作為一名出色的職業籃球運動員，他在2011年以第一輪第11順位被金州勇士（Golden State Warriors）給選中，在第一年挑戰NBA後，他就入選了「NBA年度最佳新秀第一隊」。

在效力於勇士的13個年頭裡，Klay Thompson因為精湛的投籃技術、防守能力等，讓他在球隊裡被賦予眾望，而他也挺身而出回應了大家對他的期待，與隊友Curry、Green組成「勇士三巨頭」，並用精準的三分球讓自己和Curry有著「浪花兄弟」的美名，並在這段期間內，共為金州勇士奪下了四座總冠軍，Thompson也曾拿下NBA三分球大賽冠軍、五次成為NBA全明星等殊榮。Klay Thompson在2024年夏天時，決定轉戰達拉斯獨行俠，與Luka Doncic、Kyire Irving等人並肩作戰。

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Klay Thompson在籃球場上除了用神射的三分球表現，掀起一波驚濤駭浪！在場下 Thompson也用他的造型穿搭，詮釋出各位的私服球星搭配。

NBA球星Klay Thompson穿搭

1. 俐落黑白配

「黑白配色」搭配絕對是容錯率高的造型搭配色調，就算你是搭配小白依然可以輕鬆上手！Klay Thompson 在私服穿搭裡非常喜歡融入這兩款顏色，透過清晰的對比色製造出俐落的外搭。雖然黑白配已經十分簡單、好拿捏，不過依然可以透過服裝的版型、材質來交織出更多變化。

2. 溫暖大地色

Klay Thompson除了黑白配色外，他也會服裝裡加入「大地色」來增加更多不同的色調變化！除了選用大衣這種較大面積的大地色單品外，Thompson也會選擇著用沙色帽子、球鞋等配件，為身上打造出更多不同於黑白色的亮點，豐富了整體穿著的吸睛之處。

3. 襯衫是必須

「襯衫」絕對是每個人的造型必備單品！Klay Thompson在私下常選用襯衫來作為穿搭基底，不管是單穿或是多層次的襯衫搭配，都能顯現鬆弛感的同時，又不會太過隨便，展現出輕而易舉的服搭重點。

Klay Thompson私下的服裝造型雖然不會過於亮眼，不過他依舊在透過簡單、好搭配的配色與單品裡，詮釋出自己的簡約穿搭風格，這樣的搭配更適合剛接觸服搭的朋友們。

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