球星穿搭｜Jalen Williams穿搭五大心法！上身短版版型突顯街頭感

NBA本季西區決賽奧克拉荷馬雷霆以4：1淘汰明尼蘇達木狼，睽違13年再度闖進總冠軍賽舞台，除了斬獲分區決賽MVP的主將「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續一貫的高效發揮外，二當家「J-Dub」謝倫威廉斯（Jalen Williams）表現也不容忽視，其多次把握三分球空檔，帶給雷霆隊重要的外圍火力支援。



Jalen Williams不僅場上表現可圈可點，場下的私服穿搭也同樣值得關注，此回特別整理 Jalen Williams五套私服造型，看他如何利用撞色搭配穿出屬於自己的時尚風格。

Jalen Williams 私服穿搭解析 1. 紅與藍的經典撞色搭配

在NBA這個風格百花齊放的舞台上，每位球員都有屬於自己的穿搭哲學，而Jalen Williams則以高明的撞色搭配手法，逐漸建立起獨特的造型識別度。第一套造型中，他選擇一件皮革紅色棒球外套作為視覺焦點，內搭白襯衫與刷色水洗牛仔褲，腳上則以經典Timberland靴穩固整體比例，紅與藍的對比使整體層次分明，氣場十足。

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Jalen Williams 私服穿搭解析 2. 短版剪裁打造上身重點

Jalen Williams 私服穿搭解析 2. 短版剪裁打造上身重點（IG@leaguefits）

第二套則以亮眼黃作主色調，短版機車風外套與白色圖T疊搭，搭配深色反摺牛仔寬褲與卡其色 Timberland 靴，強化上下身比例，黃色與靴子的同色系呼應，也凸顯他在穿著細節上的一致性。

Jalen Williams 私服穿搭解析 3. 同色系穿搭的街頭風格

Jalen Williams 私服穿搭解析 3. 同色系穿搭的街頭風格（IG@jalenjdubwilliams）

第三套延續棒球外套的運動風主軸，整體以白色調為主，外套與球鞋一致呼應，下著刷色淺牛仔寬褲，整體偏淺的色系搭配，營造出乾淨俐落的視覺感受，再次展現出他對整體色彩的敏銳度！

Jalen Williams 私服穿搭解析 4. 圖案拼接打造個性張力

Jalen Williams 私服穿搭解析 4. 圖案拼接打造個性張力（IG@jalenjdubwilliams）

來到第四套，Williams則大膽選用橘色作為主視覺，圖案短T與塗鴉字樣褲款彼此呼應，再以短版亮橘外套勾勒視覺重心，這種圖案與配色的共振，體現出他在穿搭上追求整體風格一致的堅持！

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Jalen Williams 私服穿搭解析 5. 品牌細節的平衡術

Jalen Williams 私服穿搭解析 5. 品牌細節的平衡術（IG@jalenjdubwilliams）

最後一套造型則偏向品牌混搭路線，白色短版外套搭配印有克羅心元素的白褲，頭巾亦選用同品牌單品進行延伸，手提Goyard黑色托特包作收尾，低調又不失識別度，且整體風格乾淨俐落，兼具街頭感與精品質感。

看完Jalen Williams的五套私服造型後，不難發現撞色搭配的運用早已跳脫傳統規則，成為他展現個人風格的重要手法。趕快將這篇收藏起來，作為日常穿搭的靈感參考，下次出門前翻閱一次，從色系呼應到單品比例，學會如何像Williams一樣，穿出屬於自己的時尚風格吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】