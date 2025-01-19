男士穿搭｜想成為男神不要只穿黑褲！盤點5種白褲穿搭造型提案

「黑褲」與「牛仔褲」絕對會是許多男生們出門時第一選擇的下身搭配褲款！但如果太頻繁著用的話，或許會顯得自己的穿搭毫無變化性，如果你是大膽及想要突破的朋友，或許可以考慮一下「白褲」選項。今番編輯就特別整理出型人們的五種白褲搭配提案，提供給想要嘗試的人們一些新想法。



白色褲子因為穿著上的吸睛視覺感受，總能夠在第一眼就比黑褲等褲款更抓住人眼球；但也由於褲款全白的緣故，總會讓許多人深怕在穿著時，不慎沾染髒污，也因此讓白褲在街頭上的出鏡率並不像其他褲款這麼高，但其實穿上白褲確實會帶來不一樣的穿搭亮點，以下就讓我們來看看。

白褲穿搭提案（按圖▼▼▼）

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1. 俐落的黑與白對比

首次嘗試的朋友可以先從「黑 X 白」對比色調開始著手，不只能凸顯兩者配色的鮮明視覺感受，也能夠展現出個人俐落的特質；同時也可以透過跳色的配件單品，製造出搭配上的亮點。

1. 俐落的黑與白對比 （IG@menfashioner）

2. 大面積白色搭配

如果已經可以適應白褲的朋友，那絕對可以挑戰整身全白的搭配！下面這位朋友雖然是以白色作為大面積的全身穿搭主題，但可以看到他也選用了些黑色單品，製造出服搭的變化性，讓整體不會過於無趣。

2. 大面積白色搭配（wear.jp@wataru）

3. 適時添加明亮色

白色同樣也非常百搭，除了與黑色能夠互相搭配外，其實與其他不同的色調也都可以呈現出各種吸睛的組合，例如明亮的寶藍色就是如此。簡單的一件衛衣與背心，就能輕鬆打造出舒適且好看的秋冬日常穿搭。

3. 適時添加明亮色（wear.jp@ひろや）

4. 丹寧牛仔依舊百搭

白褲與丹寧牛仔元素的組合也是非常對味！以寬鬆的牛仔外套進行外搭，多層次的襯衫內裡加持出上身的亮點，下身則是呼應上身選擇寬大的白色長褲搭配。這兩樣單品的入手門檻都不難，所以非常推薦給想嘗試的朋友。

4. 丹寧牛仔依舊百搭（wear.jp@talow/タロー）

5. 辦公室穿搭也輕鬆完成

覺得普通的全黑上班正裝穿搭太過無趣嗎？那不妨試試以白色褲款來進行搭配的辦公室穿著。選用溫潤的大地色系來進行連接，展現出與黑色不同的搭配氛圍，內裡還配合藍色針織背心放大出個人的搭配亮點。

5. 辦公室穿搭也輕鬆完成（wear.jp@Takeru.）

看完以上不同的白褲穿搭範例，不曉得各位又會想要挑戰哪款白褲搭配呢？

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