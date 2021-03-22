UNDERCOVER聯乘新世紀福音戰士　騷場響起Radiohead神曲極驚喜

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-22 18:34

暌違十九年，高橋盾於上周五（19/3）東京時間下午6時半，率領UNDERCOVER重登東京時裝周。 是次UNDERCOVER以「Creep Very」為主題，為大家帶來與經典動畫《新世紀福音戰士》合作的話題之作外，更成功邀來Thom Yorke破戒Remix Radiohead經典神曲《Creep》，為本屆東京時裝周帶來了一場震撼的時裝饗宴。

暌違十九年，高橋盾於上周五（19/3）東京時間下午6時半，率領UNDERCOVER重登東京時裝周。（IG@UNDERCOVER）

系列65個造型包含了極多樣化的元素，除了以日本經典動畫《新世紀福音戰士》為靈感所設計的盔甲外套及Plugsuit單色系套裝外，亦包括睡衣、tone-on-tone刺繡毛衣配襯闊腳褲、大蝴蝶結腰帶、印有蝴蝶或玫瑰圖案的服飾、立體皺褶等。

UNDERCOVER主理人高橋盾表示在本季設計中加入了大量個人情感，冀望能藉此表現出「一個純真而率真的人脆弱和軟弱的一面，以及他面對日常生活時的焦慮及擔憂」。

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伴隨系列「Creep Very」的主題，今回UNDERCOVER亦成功邀來Radiohead靈魂人物Thom Yorke為品牌「破戒」，重新Remix樂隊經典神曲《Creep》，藉此用作時裝騷其中一首配樂。

Thom Yorke跟高橋盾惺惺相惜（UNDERCOVER）

雖然是次並非Thom Yorke首次為時裝騷配樂（他曾為Rag & Bone SS17時裝騷配樂），但難得今回他願意重新演繹他最討厭的《Creep》，並出現在UNDERCOVER的騷場中，確實令不少人相當驚喜。而他跟高橋盾緣份早在2011年開始，十年前Thom穿上UNDERCOVER 秋冬順系列服飾登上《HUGE》封面，其後二人亦偶有合作，

事不宜遲，立即欣賞Thom Yorke特意為UNDERCOVER準備的《Creep》Remix版本：