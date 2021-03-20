UGG大翻身　新系列日本爆紅後　聯乘Molly Goddard顯高級時裝品味

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-20 16:39

於Molly Goddard 2021春夏系列中面世的UGG x Molly Goddard膠囊涼鞋系列近日正式上架。 與Simone Rocha一樣以浪漫及夢幻的風格見稱，今回UGG x Molly Goddard系列會否如H&M x Simone Rocha般搶手呢？

於Molly Goddard 2021春夏系列中面世的UGG x Molly Goddard膠囊涼鞋系列近日正式上架。（官方圖片）

近年聯乘當道，不少聯乘系列比起品牌本身的商品人氣更高且更加暢銷，連帶近一兩年聯乘亦愈來愈多，亦讓品牌的收益大幅提升、消費者也能以較低價格買入名設計師及藝術家的設計，帶來雙贏局面。

繼Jordan Brand x Dior、UNIQLO x Jil Sander等重炮聯乘後，近日時裝界再帶來UNIQLO x 村上春樹、Stella McCartney x 奈良美智、H&M x Simone Rocha等驚喜組合，為世人連接投下值得期待的震撼彈。當然上述的聯乘上架後，亦在分秒之間火速售罄，非常搶手。

緊接上述多個重磅聯乘，於Molly Goddard 2021春夏系列中面世的UGG x Molly Goddard膠囊涼鞋系列亦於近日上架，討論度及搶眼度同樣爆燈。

Molly Goddard表示早於少女時期就非常渴望擁有一雙UGG，可惜一直無法完夢，今回難得合作，Molly Goddard便抽取了UGG的經典元素，設計出總共三款鞋履，包括帶有刺繡圖案的羊毛低筒靴、毛茸slippers，以及以羊毛及羊皮製成的極厚底露踭拖鞋。

除了羊毛低筒靴外，其餘兩款設計均分別配上粉紅、紅、綠及黑色，繽紛奪目的色彩極具Molly Goddard特色。三款設計有趣獨特之餘，Molly Goddard不忘強調鞋履的舒適度，尤其是看似難著的極厚底露踭拖鞋，她便在多個外媒訪問中表示：「它們看似很高但卻難以想像的舒適及易穿，我每天都穿著它們進出工作室」，明顯希望藉此加強消費者的信心。

系列近日正式上架，定價介乎於$2,700至$3,200港元之間。Molly Goddard與Simone Rocha同樣以浪漫及夢幻的風格見稱，未知是次UGG x Molly Goddard的聯乘能否如H&M x Simone Rocha般搶手呢？且讓我們拭目以待吧。

另外，UGG®近日推出最新涼鞋系列Fluff Collection，意外地在日本爆紅：