Tom Brady戴600萬美元勞力士現身Netflix節目 滿鑽+18K白金超吸睛

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）早前以吐槽嘉賓身份現身奇雲哈特（Kevin Hart）的Netflix Roast特輯。



雖然他在台上的辛辣笑話拿捏到位，但當晚真正搶走所有目光的，是他手腕上那枚估值高達600萬美元、全錶鑲滿原廠鑽石的勞力士（Rolex）海使型（Sea-Dweller）——而且這款錶根本不在任何官方型錄上。

Tom Brady 600萬腕錶在Rolex官網找不到？

Tom Brady當晚佩戴的海使型，以實心18K白金打造，從錶盤、錶圈到鍊帶幾乎全數鑲嵌原廠鑽石，外觀更像頂級珠寶，而非傳統潛水工具錶。更特別的是，這款屬於Rolex極少數「off-catalog」型號，也就是不會出現在官方型錄、無法於門市公開訂購的超限量VIP版本。即使擁有再驚人的購錶紀錄，一般消費者走進Rolex專門店，也無法直接指定購買。此類高珠寶等級作品，通常僅提供給品牌最頂級客戶。

Tom Brady自2023年退役後，腕錶收藏明顯持續升級，這次高調佩戴滿鑽海使型，也被視為正式躋身全球頂級藏錶名人行列。

Jay-Z、Timothée Chalamet近期名錶也成話題！

除了Tom Brady，近期NBA紐約人主場場邊同樣成為名錶焦點。Jay-Z當天佩戴的是Rolex Cosmograph Daytona「Le Mans」版，面盤設計致敬經典Paul Newman Daytona，並加入紅色「100」字樣，紀念勒芒24小時耐力賽（24 Heures du Mans）百年紀念。他所佩戴的玫瑰金版本，更是各材質僅生產一年的限量款。

另一方面，Timothée Chalamet則配戴Franck Muller「Equation of Time」雙面萬年曆計時腕錶，具備脈搏計、測距計與測速計等複雜功能，展現截然不同的收藏風格。近年高級腕錶與運動、娛樂圈的連結越來越深。Rolex目前已連續十年擔任FIA世界耐力錦標賽（WEC）官方指定時計，品牌代言人Mark Webber與Jenson Button也持續活躍於耐力賽領域。

從NBA場邊到Netflix舞台，名人腕錶話題熱度顯然早已不輸比賽本身，而Tom Brady這枚600萬美元滿鑽Sea-Dweller，也已成為近期討論度最高的明星腕錶之一。

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