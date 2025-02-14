情人節｜時尚模範情侶大檢閱　NIGO、木村拓哉、Jay-Z全是長情劍

【情人節2025】又來到一年一度對愛人表達愛意的情人佳節，正當各位情侶被甜蜜氣氛籠罩下，早前因為「格林美裸露事件」炒到滿城風雨的Kanye West與太太Bianca Censori再度被謠傳離婚，不過縱觀整個時尚界，其實亦有不少情比金堅的模範檔，現在為大家細數。



【情人節時尚模範情侶】Kanye West與Bianca Censori

對於Kanye West與Bianca Censori來講，近日可謂相當動蕩，繼「格林美裸露事件」後，Kanye West品牌YEEZY在超級碗廣告時間播出了一條令人困惑的品牌宣傳短片，片中可見Kanye West利用iPhone前置鏡頭拍攝，戴著太陽眼鏡躺在牙醫椅子上，呼籲大家前往YEEZY網店，怎料翌日網店只剩下一件印有納粹標誌的T恤，也直令電商平台Shopify馬上將官網yeezy.com下架。

Kanye West與Bianca Censori（Getty Images）

本以為Kanye West「工作失意，情場得意」之際，他與據稱於2022年12月在加利福尼亞州結婚的太太Bianca Censori再度傳出分手新聞，不過很快這對夫婦的長期代言人Milo Yiannopoulos卻打破傳言，他對美媒《The Hollywood Reporter》表示：「Ye與Bianca現在處於洛杉磯正一起慶祝情人節。關於二人的私生活將由他們直接公告，而不是未經證實的謠言。」還指出「這已經是第五次，還是第六次錯誤報道分居的消息了罷？」

【情人節時尚模範情侶】Jay-Z與Beyoncé

作為Kanye West好友，被稱為「美國Hip Hop教父」的Jay-Z，其愛情路上卻非常穩定、專一。現年55歲的Jay-Z在年齡上比起43歲的太太Beyoncé足足大十二年之多，但二人無論在音樂、時尚與家庭上，全是健康的發展，從2000年相識至今，已一起走過了二十五年，2008年雙方收成正果結婚，Beyoncé還在2012年為Jay-Z誕下大女Blue Ivy，五年後雙胞胎Rumi與Sir也加入了他們的大家庭。

Jay-Z與Beyoncé（Getty Images）

現在Jay-Z與Beyoncé已經很少在幕前露面，大部分時間放到三位孩子身上，Beyoncé罕有地在一次訪問中表示，她的首要任務是確保孩子們擁有正常生活和與隱私：「我與家人們所需要的平靜是沒法以金錢來換取的」更說明如要巡演，也會在孩子們放學的時候進行。近年隨著Blue Ivy長大，現在流了Dreadlocks髮型的Jay-Z身旁除了Beyoncé外，他的千金亦會一起亮相，包括2022年NBA決賽和2024年的超級碗賽事。

Jay-Z、Beyoncé與大女Blue Ivy（Getty Images）

【情人節時尚模範情侶】A$AP Rocky與Rihanna

Jay-Z與Beyoncé以外，要選美國音樂界另一對模範情侶檔的話，A$AP Rocky與Rihanna定必入圍，從從朋友到情人，現在更成為了兩位兒子的RZA、Riot Rose的父母。

A$AP Rocky與Rihanna（Getty Images）

A$AP Rocky與Rihanna於2012年初相識，並保持了多年的朋友關係，在2020年11月才正式拍拖，多年來兩位的恩愛程度跌破了很多娛樂記者的眼鏡。憶起2013年A$AP Rocky創作了一首名為《Fashion Killa》的歌曲，MV中的女主角正正是Rihanna，螢幕中二人表現出極為配襯的狀態，但原來當年雙方仍只是朋友層面。

音樂外，A$AP Rocky與Rihanna對於時尚的看法是幾乎是一樣，時至今天，他們在品牌、產品與創意上亦得到互相支持，在不同場合中二人的情侶裝更成為鏡頭下爭相捕捉的畫面，上年A$AP Rocky亦加入一直與Rihanna合作無間的PUMA，除了拍攝鞋作Mostro OG宣傳照外，更設計出全新F1賽車Racecore系列。

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【情人節時尚模範情侶3】Justin Bieber與Hailey Bieber

相比以上兩對模範夫妻，Justin Bieber與Hailey Bieber並不遜失色，縱然二人經常被分手謠言所困繞，但較為年輕的他們也懂得如何透過社交媒體一一打破失實報道、宣示對另一半的愛，近日Justin Bieber亦在個人IG上發佈了一則與Hailey Bieber共進晚餐的帖文。

Justin Bieber與Hailey Bieber（Getty Images）

於2018年成婚的Bieber夫婦，在2024年8月終迎來第一個孩子Jack Blues，不過相比二人的關係狀態，如在網絡上打上兩人名字，最熱門的搜尋卻是「Hailey Bieber Justin Bieber outfits」，皆因他們每天一舉一動都是「狗仔隊」的目標，也可能因為這個原因，每次兩位的外出或參加活動的造型均相當時尚、獨特，並極具「情侶裝」的參考價值。

Justin Bieber與Hailey Bieber（Getty Images）

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【情人節時尚模範情侶】NIGO與牧瀬里穗

放眼日本時裝界，近年的大忙人NIGO也是一位「愛妻號」，雖然大家可能只會留意到NIGO平日在設計圈上的一點一滴，但除了工作，NIGO在空餘時間或是參與好友時裝騷時，便會攜同另一半牧瀬里穗（Riho Makise）一同出席。

NIGO與日本演員牧瀬里穗在2008年宣布結婚，活躍於九十年代日本演藝界，相比各對美加情侶，作為日本人的兩位在大眾前的戀愛感較為低調，但環觀牧瀬里穂的個人IG，也會經常看到與丈夫的合照，同時亦親身穿上夫君設計的Human Made、Louis Vuitton、KENZO的單品，全力當上NIGO成功背後的女人。

NIGO與牧瀬里穗（fashionsnap）

NIGO與牧瀬里穗（Getty Images）

【情人節時尚模範情侶】木村拓哉與工藤靜香

不用多講，日本另一對金童玉女定必是木村拓哉與工藤靜香。憶起2000年，木村拓哉宣布與工藤靜香結婚，迅即轟動整個娛樂圈，除了令一眾粉絲心碎外，亦令真正的「木村嫂」之人有了最終答案。當年二人可謂閃婚，熱愛衝浪與戶外活動的他們在交往一年後便「拉埋天窗」，來到第二十五銀禧之年的今天，雙方雖然已甚少一同出席活動或在銀幕前與大家見面，反而於2003年出世的木村光希便代表了母親陪伴在木村拓哉身旁，而2001年木村心美卻延續着自身的長笛手之路。

木村拓哉與工藤靜香（Weibo@木村拓哉）

木村拓哉與工藤靜香一家生日慶祝照片。（Instagram＠koki）

現年52歲的木村拓哉來到2025年依舊年輕，無論外觀與心態同樣，2020年開通個人IG後，會不定期貼上生活照，也經常發佈造型帖文，穿上他最標誌性的古着牛仔服、Ray Ban眼鏡、Goro's飾物與Red Wing皮靴。