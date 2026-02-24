蒼蠅竟然也懂藝術? 西班牙潮流單位讓 Rolex 錶盤成為蒼蠅畫布

由藝術家改裝塗鴉的勞力士可能大家都曾耳聞，但如果這枚別注版勞力士是由代表污穢的蒼蠅去創作塗鴉呢？向來喜歡挑戰傳統、引發話題的西班牙潮流單位 Milfshakes推出了一個名為 「Time Flies」 的前衛企劃，他們大膽地將一隻原裝Rolex Oyster Perpetual 的手錶錶盤交由一群蒼蠅進行「創作」。



在追求極致精準與完美無瑕的奢侈腕錶世界裡，一隻小小的蒼蠅通常被視為誤差與污穢的代名詞。但今次 Milfshakes 卻徹底顛覆了這個觀念。這個由內容創作者Nil Ojeda主理的品牌，一直以來都以挑釁傳統、引發話題而聞名，但今次「Time Flies」這項企劃可能是Milfshakes至今最具爭議性的作品。

他們大膽地將一隻原裝Rolex Oyster Perpetual 的手錶錶盤，交由一群活生生的蒼蠅進行「創作」，但項目的核心並非只是單純破壞一只昂貴的手錶，而是透過一種他們稱之為 「生物點畫法」（Bio-stippling） 的技術，探討「時間」的本質 。他們首先將這只 Rolex 的錶盤小心拆卸下來，放入一個特別設計的、形狀如同品牌標誌的密閉空間中。接著，他們引進了一群經過特殊「餵養」的蒼蠅 。這些蒼蠅的飲食被精心調配，加入了植物性的有機色素。由於蒼蠅的消化方式與人類不同，它們會先吐出消化液來分解食物，再吸食液體。在這個過程中，帶著顏色的消化液連同牠們隨意走動留下的腳印，便如同抽象畫的筆觸般，一點一滴地灑落在純淨的錶盤上 。

整個過程完全由昆蟲主導，充滿了隨機性與不可預測性，形成了一種「混亂」與「精準」的強烈對比。為了確保過程順利，團隊甚至為這群「藝術家」打造了一個昆蟲界的豪華度假勝地，提供頂級蛋白質和泉水，還播放古典音樂，讓牠們在最佳狀態下盡情「揮灑」 。

這個項目最引人入勝的地方，亦在於深層的概念隱喻。項目名稱「Time Flies」一語雙關，既指「時光飛逝」，「Flies」亦意指「蒼蠅」。 Rolex作為度量時間的奢侈品，卻被一群壽命不過短短十天，在人類眼中與污穢劃上等號的昆蟲所改變 ，牠們短暫存在所留下的痕跡，最終成了錶盤上不可磨滅的印記，這彷彿在訴說，無論人類如何追求精準與控制，終究無法抵禦時間本身的流逝以及生命中的偶然。Milfshakes 亦證明了，在當代「價值」的定義權，或許不再只掌握在傳統權威手中，也可能來自於一隻微不足道的蒼蠅，以及牠身後那個敢於天馬行空的瘋狂點子 。

要買到這款獨一無二的錶款，並非透過傳統的拍賣或高價販售，Milfshakes 讓粉絲可以在品牌官方網站上花費 3 歐元購買一個獨家設計的動態桌布，而這張桌布同時就是這款蒼蠅創作版勞力士的抽獎券，正好讓更多人有機會參與這場藝術實驗；而幸運兒早前已成功帶走了這款充滿話題性的腕錶。