奧斯卡｜盤點紅地毯造型　Timothée Chalamet穿女裝LV成全場焦點

【奧斯卡】第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮曲終人散，《心之旋律》、《犬山記》等大獎的贏家，風頭卻全給Will Smith給一記世紀耳光所蓋過。
除了各大獎項外，星光熠熠的奧斯卡中，眾星的穿搭也是焦點所在，今次誰穿得最好看？
奧斯卡台上台下衣香鬢影，影星、嘉賓在紅地毯這「戰場」上都悉心打扮，為爭取成為焦點The Best Dressed People而努力。
+2
雖然《沙丘瀚戰》贏取的都是幕後製作獎項，但作為電影男主角，Timothée Chalamet先天條件已先贏一仗，今次穿上由Nicolas Ghesquière’設計的Louis Vuitton女裝西服，黑色閃爍效果加上真空上陣，迷人電眼散發出性感美態。至於《尚氣與十環幫傳奇》男主角劉思慕Simu Liu的紅色Versace禮服，似乎未能達到預期效果。
按圖看更多奧斯卡男星紅地毯穿搭：
+7
女星們也不會放過爭妍鬥麗的機會，Kristen Stewart的真空熱褲CHANEL Look搶盡風頭、把品牌的優雅的氣質添上性感與反叛的基因，甚為有型；至於憑《神聖電視台》登上影后寶座的Jessica Chastian，一襲漸變色Gucci晚裝，薰衣草色調的全亮片薄紗下襬，同樣美麗。
按圖看更多奧斯卡女星紅地毯穿搭：
+9
Francis Bacon聯乘THAMES 英國藝術史上暗黑之王與街頭時裝結合HUMAN MADE"I KNOW NIGO"別注系列大熱 ASAP Rocky、VERDY齊支持Beams Plus for HIP英、日時裝店聯乘 拼布手法打造復古運動Look將Nike、NB球鞋繪出超精細大圖集 認識韓國人氣插畫家JUN YOUNG友坂理惠潮戴SWAROVSKI成Tomo Koizumi模特兒 日劇女神風采依然Lisa Larson｜日本大熱瑞典陶瓷藝術家 香港Pop-Up變可愛動物園