Watches & Wonders 2026｜ROLEX AP PP新作雲集 一文盡看焦點新錶

【Watches & Wonders 2026（持續更新）】作為高級製錶業界的年度風向標，Watches and Wonders（WWG）每逢四月便吸引全球目光。來到 2026 年，本屆展會規模攀上新高峰，參展陣容更加鼎盛，在熱度與關注度雙雙創下紀錄之際，究竟有哪些不容錯過的核心亮點新錶？



甚麼是Watches & Wonders？

每年在瑞士日內瓦舉行的 Watches & Wonders，中文又稱作「鐘錶與奇蹟」，無疑是全球鐘錶界規模最大、最具影響力的年度盛會，各大頂級品牌都會在此發表年度新錶、展示頂尖工藝與技術創新，因而又被外界譽為「鐘錶界的奧斯卡」。

這項鐘錶界的年度盛事前身為Baselworld（巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會）及日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH），後來經歷多個集團先後出走再合流，慢慢演變成今日的 Watches and Wonders，成為全球鐘錶界唯一的「超級展覽」。

來到2026，本年度的 Watches & Wonders 已於 4 月 14 日正式開幕，並於4月18日至20日開放予公眾預約入場，讓專業買家、傳媒與一般鐘錶愛好者都能參與盛事。而與往年相比，今年的展覽在規模、參展名單以及公眾參與度上都有顯著的突破。除了愛彼 (Audemars Piguet) 首度參展Watches & Wonders，亦首度新增11 個新品牌，使參展品牌總數達到創紀錄的 66 個。

Watches & Wonders 2026：Rolex

勞力士（Rolex）每年在Watches & Wonders發布的新作，向來是錶迷其中一個最期待的重頭戲。繼去年推出令人驚豔的全新 Land-Dweller 系列後，今年驚喜再度升級，除了萬眾矚目、紀念蠔式錶殼百周年的 Oyster Perpetual 紀念款外，該系列與 Datejust 亦同步迎來多款新作。此外，熱門的 Daytona 換上全新設計亮麗登場，而意外現身的新款 Yacht-Master II 更是為錶迷帶來了預料之外的震撼。

Rolex Oyster Perpetual（Rolex）

Rolex Oyster Perpetual 18k Gold（Rolex）

適逢Rolex勞力士代表性設計的蠔式錶殼誕生100周年，因此今年亦在Watches & Wonders推出Oyster Perpetual特別版款式。Oyster Perpetual 41首度採用黃金鋼材質，其外圈及上鏈錶冠以黃金鑄造，與蠔式鋼錶殼及錶帶相映成輝，完美向蠔式腕錶的百年傳奇致敬。更多細節位亦反映致敬歷史的設計理念，例如上鏈錶冠刻浮雕數字「100」；6點鐘位置鐫刻「100 YEARS」（一百週年）字樣，取代了傳統的「SWISS MADE」（瑞士製造）標誌，更具紀念價值。

Rolex Oyster Perpetual 36 （Rolex）

Rolex Day-Date 18k （Rolex）

而另一款同步推出的Oyster Perpetual 36，錶面設計玩味十足，將1970年代末問世的紀念花紋圖案，以嶄新面貌躍現於錶面上，至少十種對比鮮明的色彩交織輝映，呈現「ROLEX」之名，大膽而搶眼。加上面世70週年的Day-Date推出新款式，選用亮綠東陵石製作錶面，其色調與錶殼及錶帶的金色光澤相映成趣，同樣精彩。

Rolex Cosmograph Daytona （Rolex）

至於不少勞力士迷鍾愛的Daytona腕錶系，今年亦推出了改款新作。全新Cosmograph Daytona款式，結合鉑金鋼材質與白色琺瑯錶面，其Cerachrom外圈搭配重新設計的測速計，以獨特的淨灰色陶瓷打造，流露細膩金屬光澤。

Watches & Wonders 2026：Patek Philippe

Patek Philippe百達翡麗為慶祝傳奇系列 Nautilus 問世五十周年，品牌在 2026 年 Watches & Wonders 盛會中帶來了三款Nautilus限量錶款。 品牌大膽地Nautilus新作中捨棄了日期窗，三款新作同樣以藍色呈現，讓標誌性的藍色水平壓紋面盤回歸視覺核心，僅保留時針與分針，向初代設計致敬。

在Nautilus紀念陣容中，其中Ref. 5610/1P 作為新一代「Jumbo」登場，以 38mm 鉑金錶殼挑戰 6.9mm 的纖薄極限，並在殼側鑲嵌一顆代表鉑金材質的鑽石，限量發行 2,000 枚。同步登場的還有兩款 41mm 的白金力作，其中 Ref. 5810/1G 配備白金鍊帶，厚度比現行的 5811G 縮減了 1.3mm，展現出更輕薄的佩戴手感；而 Ref. 5810G 則另闢蹊徑，以海軍藍藍複合材質錶帶，襯托面盤上璀璨的鑽石時標，限量僅 1,000 枚。這三款腕錶皆搭載厚度僅 2.53mm 的 240 自動上鍊機芯，憑藉金質微型偏心擺陀，在維持優雅厚度的同時提供 48 小時的動力儲存。

除了50年傳奇歷史的 Nautilus，Patek Philippe發表的Complications 5249R-001，亦完美展現詩意工藝。這枚 43mm 玫瑰金軍官式腕錶，靈感源自 1958 年Louis Cottier設計的「烏鴉與狐狸」經典袋錶。錶盤透過精緻的人手雕製繁葉與金質立體動物飾件，重現了古老的寓言場景搭載了 31-260 PS HMD AU 自動上鍊機芯，具備「按需自動回位」功能：平時面盤呈現藝術構圖，唯有按下 2 時位置的按鈕時，狐狸與烏鴉才會化作指標指示當前時刻。

Watches & Wonders 2026：A. Lange & Söhne

朗格 (A. Lange & Söhne) 推出兩款全新作品，限量50枚的LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR “Lumen” ，及SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式。

A. Lange & Söhne 推出兩款全新作品，第50枚的LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR “Lumen” （A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne 推出兩款全新作品，第50枚的LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR “Lumen” （A. Lange & Söhne）

LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR “Lumen”腕錶將萬年曆與停秒陀飛輪融入朗格經典的偏心布局。大日曆、逆跳星期、月相及時分盤構成和諧的幾何結構，所有顯示皆具夜光效果，包括品牌首度加入的夜光月相與日夜顯示。瞬跳日曆系統設有可一併或獨立調校的校正器，操作簡便。透過藍寶石水晶底蓋可欣賞全新L225.1自製機芯的精密陀飛輪機構。錶徑 41.9 mm，厚度 13mm，配黑色皮革錶帶與金製摺疊式錶扣，紀念系列第 50 枚的誕生。

A. Lange & Söhne 推出SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式 （A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne 推出SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式 （A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne 推出SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式 （A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne 推出SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式 （A. Lange & Söhne）

最新SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金與750玫瑰金款式搭載全新自動機芯，造型纖薄而雅緻。時間與日曆清晰易讀：左側弧形顯示日期，右側顯示月份，小秒盤上延伸的月相顯示以122.6 年精度運行。月相盤以750金製成，覆深藍色塗層並鑲嵌428顆星點，呈現微縮銀河。年曆系統能自動識別大小月，每年僅需在2月底校正一次。所有顯示可獨立或同步調節。白金款沉穩優雅，玫瑰金款配冷灰色調襯布，形成柔和對比，均附手工鱷魚皮錶帶與針扣。

Watches & Wonders 2026：BVLGARI

BVLGARI 連續第二年亮相日內瓦國際鐘錶與奇蹟展，帶來多款系列新作，其中的焦點包括 Octo Finissimo 及 Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕錶。

BVLGARI Octo Finissimo 陀飛輪腕錶（BVLGARI）

新一代 Octo Finissimo 37mm腕錶搭載自家研發的自動機芯，透過微型擺陀提升上鍊效率，機芯體積更小（振頻 3 赫茲 / 21,600 次/小時），佩戴感也更輕盈貼手。品牌一向擅長在超薄結構與日常實用之間取得平衡，這次新作同樣延續了 Octo Finissimo 的建築感線條與極簡風格，不僅讓佩戴體驗更加輕盈貼手，更延續了 Octo Finissimo 標誌性的建築感線條與極簡美學。機芯細節處處彰顯匠心，經手工施以精緻的放射狀打磨與珍珠圓點拋光；同時具備 72 小時動力儲存與 30 米防水性能。

全新系列共推出四種精妙版本供藏家選擇，涵蓋輕盈的鈦金屬、奢華的 18K 黃金，以及展現高複雜工藝的 Octo Finissimo 三問腕錶。其中，鈦金屬款式更提供噴砂或緞面拋光兩種處理工藝，在腕間流轉出層次豐富的光影魅力。

BVLGARI Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕錶（BVLGARI）

BVLGARI Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕錶（BVLGARI）

至於Octo Finissimo Ultra Tourbillon 腕錶採用直徑 40mm的超薄鉑金錶殼，巧妙交替運用緞面與拋光處理，盡顯奢華層次。其精鋼棘輪經噴砂與圓形緞面打磨，呈現出精緻的幾何圖案裝飾。鏤空設計的小時與分鐘顯示盤覆以深邃的藍色 PVD 塗層，與冷冽的鉑金相互輝映。腕錶搭載 BVF 900 手動上鍊機械機芯，總厚度僅 1.85mm，再次強勢奠定寶格麗（BVLGARI）在超薄製錶領域的卓越地位。此款點綴藍色細節的鉑金腕錶全球僅限量發行 10 枚。

Watches & Wonders 2026：Cartier

Cartier （卡地亞）於 2026 年日內瓦「鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展上，再次以「造型腕錶大師」之姿，推出多款融匯精湛工藝與非凡設計的全新時計傑作 。品牌不僅延續了自 20 世紀初以來對方形、弧形、矩形等獨特幾何造型的探索，更透過創新技術與傳統工藝的完美結合，為旗下經典系列注入了全新活力 。

Cartier Santos-Dumont 腕錶（Cartier）

其中，備受矚目的 Santos-Dumont 腕錶迎來了兼具復古與創新的全新演繹 。最引人注目的亮點在於其配備的墨西哥金曜石錶盤，這種內含微小氣泡的火山岩能反射出獨特的虹彩光澤；錶盤厚度僅 0.3mm，展現了極高難度的製作工藝。此外，卡地亞從 1920 年代的設計汲取靈感，為其打造了由 15 排、共 394 枚纖薄鍊節組成的黃金錶鍊，帶來服貼柔軟的佩戴體驗 。

Cartier Roadster 腕錶（Cartier）

而誕生於 2002 年的 Roadster 腕錶也宣告隆重回歸 。新款腕錶保留了標誌性的流線造型，並經過比例重新設計與人體工學優化 。其獨特之處在於錶冠、放大鏡與錶盤構成的完美平衡，並搭載了卡地亞 1847 MC 型或 1899 MC 型自動上鍊機械機芯，生動展現了融合機械機身元素的流線之美 。

Cartier Baignoire 腕錶（Cartier）

在展現珠寶工藝與製錶技術交融的作品中，Baignoire 腕錶換上了源自 1920 年代經典的「巴黎飾釘」新裝 。單色金質飾紋賦予了腕錶立體的結構美感，搭配完美融入錶鍊曲線的黃金按鈕，全手工拋光工序更確保了圖案的精緻閃耀；鑲鑽款式更在錶盤與錶殼運用了雪花式與亭部倒置鑲嵌工藝 。

Cartier Myst de Cartier 腕錶（Cartier）

另一款 Myst de Cartier 腕錶則延續了 1930 年代的華美風格，以交替曲線、弧形錶鏡與對稱的幾何元素（如縞瑪瑙邊框與三角形時標）構築出獨特的神秘美學 。其錶鍊採用耗時 112 小時完成的四粒紋鑲嵌工藝，無錶扣的彈性設計帶來極致舒適的佩戴感 。

Cartier Crash 鏤空腕錶 （Cartier）

作為 Cartier Privé 系列第十篇章的 Crash 鏤空腕錶，以 1967 年問世的非對稱扭曲造型震撼登場 。這款限量 150 枚的傑作搭載專為其量身打造的卡地亞 1967 MC 型手動上鍊機芯，其手工錘製的羅馬數字造型錶橋與機芯完美契合，再次印證了卡地亞「以技術成就美學設計」的卓越製錶理念。

Watches & Wonders 2026：Audemars Piguet

今年首度加入Watches & Wonders的在Audemars Piguet （AP）是今屆的一大焦點。其全新「Atelier des Établisseurs」企劃，旨在重新演繹十八世紀的 "établissage" 模式，突破了單一的工業化生產流程，匯聚了高度專業的工匠，包括珠寶鑲嵌師、雕刻師、寶石切割師、機芯設計師及製錶師，共同打造極具工藝價值的傑作。

Audemars Piguet “The Galets”腕錶（Audemars Piguet）

Audemars Piguet “The Galets”腕錶（Audemars Piguet）

該系列中的 “The Galets” 深受 1972 年 Arabella 歷史錶款所啟發，成功打破了高級珠寶飾品與精準時計之間的傳統界線，展現出高度的流動性與有機美學。這枚精緻的鵝卵石造型金質腕錶以引人注目的寶石錶盤為核心，備有華麗的綠松石與虎眼石款式。其最為顯著的特色在於極具觸感的錶鍊，由不規則的寶石鑲嵌鍊節組成；其靈動的結構猶如散落的寶石，徹底顛覆了傳統腕錶組件的僵硬感。儘管其外觀首重高級珠寶之呈現，其內部卻搭載了精巧的 3098 型機芯。該機芯配備經手工打磨紋理的橋板，並經過精心調整以精準貼合錶殼的獨特輪廓，而整個組裝過程均由單一製錶大師獨立主理。

Audemars Piguet “The Nomade”腕錶（Audemars Piguet）

Audemars Piguet “The Nomade”腕錶（Audemars Piguet）

而 “The Nomade” 則徹底解構了傳統腕錶的既定形態，作為一件可變形的機械雕塑，它既可佩戴於腕間、作為懷錶攜帶，亦可優雅地展示於桌面之上，展現出多維度的實用性與觀賞價值。其極具建築感的琢面錶殼由幾何金屬框架與精密切割的寶石嚴密交織而成，並刻意摒棄了傳統錶盤，轉而以機芯本身的鏤空結構來指示時間，將內部機械組件直接轉化為主要的時間視覺載體。腕錶的核心搭載 7501 型機芯，採用AP自 1930 年代傳承至今、極為耗時的傳統金工線鋸（hacksaw）技術進行精細的鏤空處理，彰顯了品牌對傳統手工藝的堅持與傳承。

Audemars Piguet “The Peacock”腕錶（Audemars Piguet）

Audemars Piguet “The Peacock”腕錶（Audemars Piguet）

Audemars Piguet “The Peacock”腕錶（Audemars Piguet）

至於 “The Peacock”，則深入探索了機械自動裝置（automaton）的迷人領域。作為一枚「神秘腕錶」（secret watch），它將金屬雕刻、琺瑯繪製與寶石鑲嵌等大師級工藝發揮至極致。其極具雕塑感與紋理的外觀飾有純手工雕刻的金屬羽毛，當這對華麗的微型金屬羽翼展開時，內部將展露出一隻色彩斑斕的琺瑯孔雀，並伴隨著璀璨的寶石錶盤與隱秘的時間顯示結構。該複雜的機械裝置由傳奇製錶大師 Giulio Papi 親自構思，並由手動上鍊機芯驅動；它不僅為精緻的孔雀自動機關動畫注入動力，更在飾有放射狀太陽紋的機芯背景下，呈現出獨特的拖曳式小時（dragging hour）顯示功能。

Watches & Wonders 2026：TAG Heuer

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TAG Heuer 亦發表全新 TAG Heuer Monaco Evergraph 腕錶 。新作搭載與 Vaucher Manufacture Fleurier 合作研發的 Calibre TH80-00 自製機芯 。其革命性的「柔性計時機制」以高精度 LIGA 技術打造的柔性元件取代傳統槓桿與彈簧，確保計時手感精準一致。

機芯更具備 5 赫茲振頻、70 小時動力儲存、COSC 認證及五年保固 。設計上，腕錶採用 40mm五級鈦金屬方形錶殼，保留了 1969 年經典的左側錶冠配置，並於右側搭配全新人體工學按鈕。獨特的反向設計與透明錶盤讓內部機械盡收眼底，營造出指示懸浮的視覺美感 ；透明底蓋則完美展現帶有賽車方格旗紋理的機芯與盾形自動盤。全新腕錶具備 100 米防水性能。