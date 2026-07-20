LV再度護航大力神盃！2026世界盃專屬行李箱亮相　推3款限量藏品

2026美加墨世界盃決賽圓滿落幕，西班牙擊敗阿根廷，成功捧起所有足球員最夢寐以求的「大力神盃」！而金光閃閃的獎盃能絲毫無損地漂洋過海抵達美國新澤西大球場，有賴於LV（Louis Vuitton，路易威登）的特製行李箱！LV作為2026美加墨世界盃官方供應商，連續16年、前後五屆以傳統手工特別訂造專屬旅行硬箱，用以承載造型獨特的「大力神盃」。



LV作為2026美加墨世界盃官方供應商，連續16年、前後五屆以傳統手工特別訂造專屬旅行硬箱，用以承載造型獨特的「大力神盃」。LV品牌大使網球選手卡洛斯・艾卡拉斯（Carlos Alcaraz Garfia）、韓星鄭浩妍、兩位世界盃冠軍名宿——2010年奪冠的西班牙球員恩尼斯達和1978年奪冠的阿根廷球員甘巴斯，在今屆決賽日（美國時間7月19日下午）一同出席亮相儀式，以LV行李箱公開展示「大力神盃」，場面優雅而熱鬧。而品牌亦同步推出3款限量版行李箱，產品均以經典圖案Monogram帆布製造，並印有「大力神盃」圖案與金色「V」標誌。

2026世界盃決賽亮相儀式：艾卡拉斯與鄭浩妍LV穿搭解析

艾卡拉斯身穿LV米色絲綢羊絨單排西裝配白襯衫，腳踏同色LV Jazz 樂福鞋（Loafer）；鄭浩妍則身穿品牌2027早春粉紅編織鏤空連身裙，搭配棕色皮革休閒鞋點綴造型，2人分別執守在獎盃箱兩側，與傳奇名宿一同向全球觀眾展示「大力神盃」。

LV大使網球選手卡洛斯・艾卡拉斯和韓星鄭浩妍身穿品牌服裝透過品牌行李箱展示「大力神盃」。（LV提供圖片）

LV世界盃專屬獎盃箱設計亮點：百年Monogram工藝揭秘

本屆決賽獎盃箱由巴黎百年工坊工匠全手工製作，箱體外表覆滿經典Monogram圖案帆布，箱門繪有象徵勝利（Victory）與品牌名稱（Vuitton）的金色「V」字，其配色靈感取自「大力神盃」本身。箱體外側以品牌標誌性「lozines」皮邊裝飾，搭配鍍金護角、安全鎖和搭扣，該設計延續LV1860年代初代行李箱的經典樣式。箱內鋪設淺杏色真皮內襯，箱蓋縫有LV與FIFA聯名標識布章。

獎盃箱門繪有象徵勝利（Victory）與品牌名稱（Vuitton）的金色「V」字。（LV提供圖片）

箱體外側以品牌標誌性「lozines」皮邊裝飾，搭配鍍金護角、安全鎖和搭扣。（LV提供圖片）

箱內鋪設淺杏色真皮內襯，箱蓋縫有LV與FIFA聯名標識布章。（LV提供圖片）

LV已連續16年為五屆世界盃專門訂製獎盃箱 傳遞品牌理念

LV在1983年與美洲盃帆船賽跨界聯動後，長年與全球各項頂級體育賽事合作，自2010年起，LV連續5屆為世界盃打造專屬獎盃箱，合作跨度達16年，不斷輸出「勝利，隨LV啟程」的品牌理念。

獎盃箱門繪有象徵勝利（Victory）與品牌名稱（Vuitton）的金色「V」字。（LV提供圖片）

LV與FIFA雙方高度肯定美加墨世界盃跨界合作

LV主席 Pietro Beccari 表示，LV與國際足協均認同足球凝聚人心的力量，品牌很高興在本屆世界盃繼續和國際足協合作，全新獎盃箱將延續傳統為象徵榮譽的「大力神盃」護航，共證足壇歷史巔峰。國際足協商務總監 Romy Gai 亦稱，唯有LV 尊貴奢華的工藝能與「大力神盃」匹配，深厚傳統與現代足球頂尖盛事聯動，賽前亮相儀式勢必再次成為全球焦點。

國際足協商務總監Romy Gai稱，唯有LV尊貴奢華的工藝能與「大力神盃」匹配。（LV提供圖片）

LV世界盃限量版LV行李箱：3款藏品詳情

LV從2026美加墨世界盃獎盃箱汲取靈感，同步推出3款限量版行李箱，包括附有活動軟墊及可妥善存放8枚腕錶的Coffret 8 Montres錶盒、Cotteville 16 Montres錶盒與Malle Courrier Lozine 110行李箱。上述系列產品均以Monogram帆布製造，並印有「大力神盃」圖案與金色「V」標誌。LV注重打造個人化設計，錶盒與行李箱均可添加個人名字縮寫。

LV自2010年起為「大力神盃」專門訂製專屬行李箱，並且負責運輸及展示獎盃。（LV提供圖片）

雷米金盃（左）在1970年後被巴西永久保留，國際足協於1974年起使用新設計的「國際足協世界盃」，即「大力神盃」。（Getty Images）

大力神盃冷知識：為何冠軍球隊只能保留鍍金複製品？

世界盃最早以「雷米金盃」作為獎盃，在1970年後被巴西永久保留，國際足協於1974年起使用新設計的「國際足協世界盃」，即「大力神盃」。LV自2010年起為「大力神盃」專門訂製專屬行李箱，並且負責運輸到決賽球場，賽前由品牌大使與傳奇球星公開展出獎盃，賽後由冠軍隊長率先舉盃，全隊輪流傳遞慶祝。「大力神盃」真品所有權永久歸屬國際足協，冠軍隊伍僅能保留鍍金複製品作紀念。