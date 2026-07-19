夏蘭特2026世界盃爆紅　盤點8套「魔人」珍藏傳奇球鞋+私服穿搭

2026 FIFA世界盃開打後，挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）再度成為全球球迷關注焦點。不過除了在球場上持續進球外，這位195公分的「魔人」私下其實也是不折不扣的鞋頭。



從Travis Scott x Air Jordan 1、LV x Nike Air Force 1，到Kanye West經典神鞋Nike Air Yeezy 2「Red October（紅鷹）」，夏蘭特的球鞋收藏完全不輸專業潮流玩家。今番，就一起來看看這位世界盃人氣王腳下都穿些甚麼！

夏蘭特球鞋穿搭

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1. Nike Air Yeezy 2「Red October」

被鞋迷暱稱為「紅鷹」的Air Yeezy 2，可說是球鞋圈的傳奇神作。這雙由Ye（Kanye West）與Nike聯手打造的作品，在2017年期間掀起熱潮，至今轉售價格依舊驚人，也是開啟後續YEEZY球鞋帝國的源頭。沒想到，夏蘭特也曾被捕捉到上腳這雙經典神鞋，配上Stone Island上衣，整身勁裝也讓不少鞋迷直呼：

「原來魔人也是老鞋頭！」



2. fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 High OG

由藤原浩、Travis Scott與Jordan Brand三方聯名打造的神級鞋款，是近年球鞋圈最具代表性的作品之一。藍白配色搭配倒鉤設計，兼具話題與收藏價值，恰好與曼徹斯特城（曼城）的配色十分搭配，也是夏蘭特私服穿搭中的愛鞋之一。

3. Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG

除了高筒的閃電版本以外，夏蘭特也有多雙倒勾鞋款。經典反向Swoosh加上大地色調，讓這雙鞋成為Travis Scott系列中的人氣代表，也相當符合夏蘭特簡約又帶點街頭感的風格。

4. Travis Scott x Air Jordan 1 High OG

倒勾系列的始祖，Travis Scott x Air Jordan 1 High OG夏蘭特當然也有，這雙鞋幾乎是現代球鞋文化的代表作，過去他也曾多次上腳，不論搭配運動服或休閒穿搭都毫無違和感。

5. CPFM x Nike Air Force 1 Low

由Cactus Plant Flea Market操刀的Air Force 1，以巨大的「SUNSHINE」、「AIR」字樣聞名，充滿玩味與童趣。這雙風格強烈的鞋款，也展現出夏蘭特私下不只是簡單的運動員，更有自己獨特的穿搭品味。

6. LV x Nike Air Force 1 Low

除了Air Jordan 1 以外，Nike Air Force 1 Low也是夏蘭特日常十分喜愛著用的鞋款系列，不過他的版本卻是稀有LV聯名，同時也是Virgil Abloh生前最具代表性的作品之一，將Louis Vuitton經典Monogram與Air Force 1 結合。這雙鞋不只是球鞋，更像是一件藝術品，夏蘭特自然也沒有錯過這雙夢幻逸品。

7. Air Jordan 1 High OG

即便擁有不少天價聯名鞋款，夏蘭特平時也會選擇經典的Air Jordan 1 High OG。簡潔的輪廓加上不退流行的設計，證明真正的大鞋頭，鞋櫃裡一定少不了一雙AJ1。

8. Nike Mind 001

除了經典與聯名鞋款，夏蘭特也曾上腳Nike全新推出的話題性拖鞋Mind 001。這雙鞋以極簡輪廓與未來感設計吸引目光，還能幫助運動員在比賽前穩住心靈，更加提升專注力，夏蘭特更多次為Nike這雙鞋拍攝廣告。

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