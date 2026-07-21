G-Dragon化身白馬王子佩戴Buccellati珠寶 華麗亮相UNESCO開幕禮

G-Dragon 月初獲委任為第48屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會大會的官方宣傳大使，日前大會於正式在釜山開幕。GD從K-POP天王變身文化和平大使，以全新金髮造型配搭白色西裝套裝的優雅「白馬王子」形象帥氣登場，並發表關於「透過文化與遺產傳遞和平」演講，他手上的珠寶亦意外成為FAM與時尚迷關注的焦點。



今次GD選擇了意大利頂級珠寶品牌 Buccellati 的兩款標誌性單品來點綴造型，將戒指上的古典建築工藝與現代紳士氣質完美融合。

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右手尾指上的是 Rombi Eternelle 白金及黃金鑲鑽永恆戒，設計靈感源自品牌第二代繼承人 Gianmaria Buccellati 對於古代波斯地氈上幾何圖案的熱愛，並綴以品牌經典的 Modellato 雕刻工藝裝飾邊框，材質對比加上雕刻與鑽石鑲嵌的工藝，塑造了繁複華麗的設計感。

Rombi Eternelle 白金及黃金鑲鑽永恆戒（Buccellati）

Étoilée Eternelle 黃金及白金永恆戒指（Buccellati）

另一款Étoilée Eternelle 黃金及白金永恆戒指，靈感則來自古羅馬時期的建築外觀與優雅弧形圖案，採用了品牌代表性扭金工藝，以人手將細緻金絲交織成宛如織物般柔軟細膩的質感，流露雋永優雅。

根據《韓國中央報》報導，韓國國家遺產廳指出，選擇GD擔任宣傳大使，是因為他設立的「Juspeace Foundation（和平正義基金會）」旨在透過藝術解決社會問題，其理念與 UNESCO 透過國際合作促進和平的願景高度契合。 GD在演講中感性表示：「藝術能夠撼動我們的內心，而透過文化與遺產，我們得以建構一個更加和平的未來。」根據《韓國時報》報導，GD亦配合大會啟動了「Heritage in Peace」全球公眾倡議行動，呼籲大眾共同守護因戰亂、氣候變化與自然災害而面臨威脅的世界文化與自然遺產。