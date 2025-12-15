G-Dragon驚喜聯乘CDG！解構川久保玲COMME des Garçons旗下支線

G-Dragon 權志龍早前於IG 8lo8lo8lowme 的限時動態中，戴上一頂綴有「CDGDC」刺繡、並印有個人專輯與巡演《Übermensch》標誌的帽子，隨即引起FAM們熱烈猜測。如今，CDG 正式宣布「CDG x G‑DRAGON Übermensch」聯名系列的發售詳情。



+ 12

本次聯名系列共推出十款設計單品，囊括「Staff Coat」、「Coach Jacket」、短袖T-shirt，而配飾則帶來Cap帽、PU塗層手提袋、背囊及頸巾。從「CDG x GD」logo 組合，到象徵勇於突破自我的「Übermensch」字樣及「Automne-Hiver ’25–’26」字樣，細節滿載，令人愛不釋手。系列將於 12 月 24 日正式登陸 CDG 官網及東京伊勢丹新宿店本館的Pop-up Store。香港方面，時裝集團 IT 亦於其IG釋出了發售消息，但詳細時間及地點仍有待公佈。

原來G-Dragon之前也有穿CDG?

GD 之前自演繹的CDG COACH JACKET（IG xxxibgdrgn）

其實在今次聯乘之前，G-Dragon與CDG早有淵源，他不時亦會穿上CDG單品，例如這款 CDG Coach Jacket 。外套採用輕盈卻具挺度的布料，線條俐落、結構乾淨俐落，背後以大型「CDG 」logo作為視覺焦點，巧妙融合街頭氣息與高級質感。整體設計散發隨性灑脫的氛圍，無論搭配正式造型或休閒穿搭都能展現獨特風格。但你又知道這款外套來自CDG哪條支線嗎？

以為CDG、Play=Comme des Garçons？

提到CDG的大腦川久保玲，你腦海中浮現的會是那顆經典的「紅色心心」，還是「CdG」系列？許多讀者或許會誤以為這些副線就是川久保玲本人的主線，但事實上，它們雖同屬 Comme des Garçons 大家族，卻面向截然不同的受眾，商品定位與價錢差距更是相差數倍。

擁有20多條副線的品牌

被譽為「日本時裝三巨頭」之一的川久保玲，於1970年初創立個人品牌 Comme des Garçons，並於 1975 年在東京首次發表主線女裝系列。川久保玲以其對傳統服裝結構的顛覆與解構精神見稱，透過運用機織布料、大小不一的孔洞設計，以及摺疊、皺縮、寬鬆、立體化、破碎與不對稱等處理手法，塑造出不以凸顯身形為目的的嶄新時裝美學。

隨著時代變遷及市場變化等因素影響下，COMME des GARÇONS 旗下已發展出眾多不同副線，各自展現截然不同的風格：

由川久保玲（かわくぼれい）主理：

Comme des Garçons Noir (成立於1987年)：以大膽前衛的設計結合精準剪裁與獨特女性化細節，透過精湛工藝與鮮明色彩對比，展現現代實驗風格。

Comme des Garçons Comme Des Garçons (成立於1993年) : 可理解為較為實穿的設計的Comme des Garçons。

男裝主線 COMME des GARÇONS Homme Plus（成立於1984年） ：以縮絨加工、荷葉邊、裙裝元素與大膽色彩見長。

Comme des Garçons Homme Deux（成立於1987年）:作為川久保玲商業版圖的一大延伸，品牌以日本傳統工藝打造男士商務與正式西裝，展現精緻與獨特的美學。

Comme des Garçons SHIRT （成立於1988年）：專注於男裝襯衫的設計。

Comme des Garçons Play（成立於2002年） : 由波蘭藝術家 Filip Pagowski 與川久保玲於2002年合作推出，又以短袖 T-Shirt、針織衫的 Logo 單品為主，而據說這個圖案原本是要給 CdG 使用，但最後被淘汰，後來才藉由 Play 支線重返大家的視線。Play亦不時同其他品牌聯乘，其中最為人熟悉的可能就是與Converse的合作鞋款。

Comme des Garçons Black : 中價位的副線系列（成立於2008年） ，在Dover Street Market 有售。

COMME des GARÇONS GIRL（成立於2015年）：專為少女打造學院風的制服。

Comme des Garçons Wallet（成立於1980年代初）：顧名思義，主打銀包款的一個系列，另外亦有推出小量袋款。

Comme des Garçons PARFUMS （成立於1969年）：香水系列，曾與Stüssy以及時尚偶像Grace Coddington聯乘。

Comme des Garçons Homme Plus Sport : Homme Plus 的運動副線

Comme des Garçons Homme Plus Evergreen（成立於1984年） : Homme Plus 旗下副線，專注於複刻經典系列的服裝

由渡邊彌醇（Junya Watanabe)主理:

Junya Watanabe （渡邊淳彌）（Getty Images）

渡邊淳彌（Junya Watanabe）與1984年畢業於東京文化服裝學院，早年加入Comme des Garçons，從打版師晉升為Tricot Comme des Garçons副線的首席設計師，並於1993年以「Junya Watanabe Comme des Garçons」名義推出個人系列， 其設計以嚴謹打版、結構重組及物料拼接見稱，擅長把風褸、西裝、牛仔等經典服飾解構再造，結合科技布料與機能細節，形成具未來感與實用性的「科技時裝」語言。

Comme des Garçons Homme （成立於1978年） : 是川久保玲的首個 COMME des GARÇONS 副線，專注於男裝。該系列是一系列易於穿著且時尚的單品，為衣冠楚楚的男士提供了柔和、保守的川久保玲思想。現時已交由渡邊淳彌接手設計。

Junya Watanabe Comme des Garçons（成立於1992年） : 作為 COMME des GARCONS 設計師川久保玲（Rei Kawakubo）的得意門生，渡邊淳彌（Junya Watanabe）於 1992 年推出了自己的同名品牌，作為 COMME des GARCONS 旗下的一部分。 渡邊淳彌是日本最有影響力的時裝學院（東京文化服裝學院）的校友，除了熱衷於使用創新的技術面料和紡織品、及獨特的美式風格外，他還因與 Converse、Levi's 和 Trickers 等傳統品牌的合作而聞名。

Junya Watanabe Comme des Garçons Man（成立於2001年） : 以「Comme des Garçons Man」系列為基礎，透過簡約輪廓融入格紋、拼布等獨特印花，將經典設計注入大膽多元的元素。絎縫布料、條紋、撞色拼接與精緻色彩組合亦隨處可見，展現鮮明的實驗風格。

Comme des Garçons Robe de Chambre : 1981年創立的早期女裝副線(已結束)

Junya Watanabe Comme des Garçons Man Pink : 創造出既硬朗又柔美的實驗性「男性化女裝 (已結束)

由栗原大（Tao Kurihara）主理：

栗原大（Tao Kurihara）(Getty Images)

栗原佩樹（Tao Kurihara）1973年生於日本，1997年畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，於1997年加入Comme des Garçons集團，先後在川久保玲與渡邊淳彌麾下接受專業訓練，被視為品牌體系中具代表性的第三代設計師之一。 2002年起，她接手設計tricot Comme des Garçons女裝線，並於2005年以個人名義推出tao Comme des Garçons系列，在巴黎時裝周發表，其風格以溫婉女性氣質為基調，透過針織、蕾絲與內衣元素的重組，建構出兼具解構手法與細膩情感的當代女性形象。

Tao Comme des Garçons：女裝（2005開始,2011年春季結束）

Tricot Comme des Garçons （從2022 年春季開始已改名為TAO）：以針織為核心的女裝