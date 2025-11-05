連G-Dragon都親自著用！拆解Patagonia新版抓絨外套如何致敬經典

G-Dragon（權志龍）上身著用過的單品不時引起粉絲搶購潮，日前G-Dragon結束了其 WORLD TOUR “ Ubermensch ” 台灣場演出，回到韓國仁川國際機場時身穿Patagonia Classic Retro-X Fleece Jacket，以一身復古而又不失趣味性的典型「GD」穿搭現身，再度掀起一眾FAM們的話題！其實GD今次身穿的抓絨外套，是Patangonia最經典的單品之一，在不同時代下，有著不同的設計演繹。你又知道這件外套的歷史及演變歷程嗎?



Patagonia 的 Retro-X 抓絨外套自推出至今，已有近50年歷史，長久以來深受戶外及潮流愛好者青睞，成為品牌的經典代表作之一。這款外套的歷史最早可追溯至 1976 年，當時品牌推出了 Pile Jacket ，一經上市便大受歡迎。

至90年代，Patagonia再在此基礎上推出改良版本，也就是我們今日熟悉的 Retro-X Fleece Jacket。它採用防風的 fleece 表層，並在胸前增設拉鍊口袋，增強收納性，兼具實用與設計感。品牌創辦人 Yvon Chouinard 一直重視環境保護，因此產品選材亦以環保為核心，例如 Retro-X 外套的聚酯纖維表層有 50% 來自回收材料，而網狀內裡同樣使用 50% 回收聚酯纖維製成。

而於2025年全新推出的 Classic Retro-X 抓絨外套，不僅延續經典復古美學，更在細節設計與材質選用上全面升級，實現質感與機能的融合，展現時尚與實用兼備的完美平衡。

此次最新版的Retro-X 抓絨外套，在剪裁上採用寬身休閒風格，方便靈活搭配多層次冬季穿著，提升舒適度與活動便捷性，配合經典的防風內襯及高領設計，完美還原90年代的抓絨外套設計，向品牌歷史致敬。另外，衣領內側特別加入100% REPREVE Our Ocean® 再生聚酯纖維，不僅增強保暖性能，亦令觸感更為柔軟細膩，在致敬經典的同時亦做到物料升級，提升整體穿著體驗。

胸前口袋上方換上了復古 Patagonia Logo，其充滿vintage感的設計亦可令整體造型增添焦點；便於取物的胸前口袋亦經重新設計，靈感源於 1990 年品牌所推出的 cardigan，為經典輪廓增添濃厚復古風味。此外，與90年代版本另一分別是，2025 年新版Retro-X®在兩側增設方便收納的小口袋，兼顧美觀與功能。

物料方面，Patagonia 一直以環保作為品牌核心理念，2025年新版外套的抓絨部分全面升級，採用 100% REPREVE Our Ocean® 再生聚酯纖維，彰顯品牌對永續發展的堅定承諾。同時，內襯亦選用 100% 回收聚酯纖維，並經過 不含 PFAS 的耐久防潑水（DWR）處理，在兼顧環保的同時，亦提供實用的防護性能。