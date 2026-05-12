G-Dragon品牌聯乘Nike重塑經典足球鞋 率先為2026世界盃預熱！

韓國潮流天王G-Dragon（權志龍）攜手個人品牌 PEACEMINUSONE，聯同 Nike 為 2026 年世界盃打造全新聯名系列。是次焦點鞋款 PEACEMINUSONE x Nike Cryoshot，以經典足球靴 CTR360 Maestri II 為藍本，重新詮釋為更貼近日常穿搭的潮流單品。



鞋款採用米白色麂皮鞋面，搭配亮紅色 Swoosh 標誌，形成鮮明視覺對比；下方則配置透明 Cryoshot 冰底設計，將原本足球鞋的釘狀結構封存其中，呈現出如標本般的層次細節。這雙鞋著重於材質與輪廓本身的表達，呈現出一種收斂後的成熟風格。除了鞋款之外，Nike x G-Dragon 聯名足球服飾亦預計於今年夏季同步登場。各位FAM切勿錯過了。

今次聯乘以CTR360 為基礎，CTR360 Maestri 系列曾在職業賽場上備受推崇，以優異的舒適度與控球性能聞名。雖然早已於2014年停產，但在資深球迷與玩家之間仍具極高地位。這雙鞋曾由西班牙中場大師法比加斯（Cesc Fàbregas）與恩尼斯達（Andrés Iniesta）等球星代言，被視為控球型球員的代表之作。原版採用的 Kanga-Lite 材質（人造袋鼠皮），在本次聯名中被更適合日常穿搭的麂皮取代，並以「自然色 / 大學紅 / 大學金」配色重新演繹經典。

CTR360 Maestri III FG SE（Nike）

此次世界盃企劃中，Nike 邀請多個來自不同文化背景的品牌共同參與，回應這項全球盛事所帶來的跨界影響。從荷蘭的 Patta、法國的 Jacquemus，以至美國的Virgil Abloh，英國的 Palace 與加拿大的 NOCTA，各單位皆以自身文化出發，重新詮釋足球與時尚之間的連結。